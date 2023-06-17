Українець з сиротинця загубився у Варшаві і 2 дні блукав містом

Хлопець вийшов погуляти з сиротинця, в якому перебував, а через незнання мови не зміг повернутися назад.

У Варшаві в Польщі на зупинці громадського транспорту правоохоронці виявили 17-річного українця. Виявилося, що підліток загубився. Про це повідомляє strazmiejska.waw.pl.

Хлопець перебував у сиротинці у Варшаві і вийшов із закладу, щоб прогулятися містом. Але через незнання мови та загалом польської столиці він заблукав і пробув за межами закладу два дні.

Повернутися до сиротинця українському підлітку допомогли правоохоронці. Вони отримали виклик, що в районі південного вокзалу пізно ввечері блукає юнак. Підлітка правоохоронці знайшли на трамвайній зупинці біля станції метро Wilanowska — він був дуже дезорієнтований, не знав, де він і як повернутися до місця свого проживання.

Співробітники муніципальної поліції дізналися, що 5 днів тому українцеві виповнилося 17 років. Вони встановили адресу сиротинця, і доправили підлітка туди.

Нагадаємо, що у Польщі 11 червня стався трагічний випадок за участі підлітка з України. 14-річного юнака збила автівка, яка на дорозі зіштовхнулася з іншою. Хлопець помер від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що у Польщі 18-річний підліток на день свого народження викрав бус у свого роботодавця і потрапив на ньому у ДТП.