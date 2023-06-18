Підлітки у Херсоні побили військового, який повернувся з Бахмута, – соцмережі (відео)

Група неповнолітніх на одній з вулиць Херсона, як стверджують у соцмережах, завдала ударів чоловіку, внаслідок яких він опинився на землі.

У Херсоні група неповнолітніх атакувала військового, який обороняв Бахмут від російських загарбників. Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".

На відео четверо нападників атакують чоловіка. На відео вони завдають йому ударів. Згодом громадянин впав на землю.

У дописі звернулися до мешканців з проханням повідомити про нападників, якщо їх вдасться впізнати. У якому підрозділі служив чоловік, не вказано. Локація побиття також невідома.

Напади на людей у Херсоні

Це не вперше, коли на території міста фіксують напади на мешканців та гостей обласного центру. Місцевий журналіст Костянтин Риженко 17 червня повідомив, що невідомі побили волонтера, який організовував евакуацію людей. Двоє нападників повалили волонтера на землю і кілька разів вдарили його. Конфлікт розпочався на автовокзалі та переріс у переслідування на автомобілях.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав, що нападників на відомого в Херсоні волонтера встановили. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Волонтера, за їхніми даними, побили у районі автовокзалу. Під час перевірки слідчі Херсонського райуправління поліції встановили, що 16 червня близько 16-ї години 42-річний мешканець обласного центру приїхав із пасажирами до міжміського автовокзалу.

Нагадаємо, як повідомив 1 червня Telegram-канал "Труха. Черкаси", співробітники ТЦК побили чоловіка на Черкащині. Вони бігли за ним у парковій зоні, а потім притискають його до огородження поряд із закладом громадського харчування. Користувачі соцмереж обурювалися через неправильне звернення людей у формі. Але після розголосу з'ясувалося, що військовослужбовці з центру комплектування не намагалися силою відвезти чоловіка, а утихомирювали п'яного, що вирішив порушити громадський спокій.