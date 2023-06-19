"Діти-герої": у Міністерстві внутрішніх справ України пройшло відзначення 8 маленьких українців, що постраждали від російської агресії

Нещодавня благодійна акція "Діти-герої" відбувається в Україні вже вдруге. Головна мета такого заходу — нагородити та висловити пошану дітям-героям, які продемонстрували сміливість і відвагу в складних умовах. Усі діти, які стали лауреатами акції, постраждали від агресії РФ. Та попри це, вони продовжують і надалі підтримувати Україну і наближати її перемогу. А також — надихати усе населення країни на таку ж витримку та віру.

Урочисте нагородження відбулося за участі Першої Леді України, заступниці міністра внутрішніх справ.

Для дітей-героїв створили справжнє свято, щоб підбадьорити та підняти їм настрій. На церемонії діти змогли танцювати під треки таких популярних українських виконавців, як Dantes та Wellboy. А ще на подію запросили найбільш впізнаваного пса країни — пса Патрона.

8 маленьких, але хоробрих патріотів України особисто відзначила та привітала заступниця міністра внутрішніх справ України — Катерина Павліченко. Вона вручила подякувала кожному особисто за виявлений героїзм. А також відбулося нагородження подарунками від спонсорів та партнерів. Зокрема від компанії STUDY.UA, Ради Європи та Представництва Вільної держави Баварії в Україні.

Серед лауреатів були ті, хто попри свій юний вік, не злякались пожежі, і поки вогнеборці були в дорозі, врятували своїх рідних.Серед таких дітей-героїв: 10-річна Нікіта Савічева із Сум та 12-річний полтавець Олександр Дем’яненко.

А також, дівчинка, яка під час ворожого ракетного обстрілу на Одещині втратила ніжку. Це чемпіонка з Чорноморська, Олександру Паскаль. Після коми та тривалої реабілітації, вона відновила свої улюблені тренування з художньої гімнастики і продовжує мріяти про Олімпійське золото.

Найстаршому лауреату акції "Діти-герої", Валентину Чорному — 17 років. Його відзначили за сміливість, проявлену в перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Валентин разом із прикордонниками провів 168 днів оборони рідної землі: допомагав копати окопи, стежив за ситуацією навколо.

Відзнаку надали і Костянтину Орєхову з Великої Димерки на Київщині. До їхнього будинку влучила хвостова частина ракети "Ураган". Однак хлопець не розгубився і зміг спрямувати до безпечного місця своїх сестру й дідуся. Таким чином вони змогли врятуватися від завалу будинку.

Також нагородили 9-річного хлопчика із Бахмута. Його звати Богдан Печений. У жовтні 2022 року він втратив батьків через приліт російського снаряду. Він самотужки вирушив вночі на велосипеді до місця, де це сталося, щоб попрощатися з ними.

Історія абсолютно кожної дитини — героїчна та вражаюча. І бажання підтримати цих дітей стало головною метою.

До урочистого нагородження і головного подарунку дітям долучилася компанія STUDY.UA, що є лідером в освітній сфері України. Вони презентували для дітей-героїв сертифікати на відпочинок у мовному таборі в Карпатах. Там на дітей чекатимуть спокійне оточення, розкішна природа, мінізоопарк, нові знайомства, розваги, а ще — вивчення англійської мови. Адже освіта — це шлях до майбутнього, що обов'язково буде переможним. Після пережитих труднощів та подій українські діти мають відчути підтримку та вирушити на омріяний відпочинок. Мовний табір BritishCamp взяв на себе організацію такої місії — забезпечити дітям-героям повноцінні літні канікули, на які вони заслуговують.