Грязьові шини: де їх використовують

Серед різновидів шин особливо вирізняються грязьові. Це особливий підвид, який вважається всесезонним, але орієнтований спеціально на бездоріжжя та складні умови експлуатації. Такі покришки вибирають завзяті туристи та екстремали.

Трохи детальніше про грязьові шини

Для них розробляють особливий рельєф протектора, який в народі називають "тракторним". Він дійсно схожий за глибиною та розміром елементів, проте малюнки для кожної моделі ретельно розробляють з урахуванням типу поверхні та навантаження.

Завдяки особливій конструкції вони легко справляються з болотом, глиною, піщаними та кам’янистими породами. Це дійсно всепрохідні шини, які частіше ставлять на джипи, пікапи та інші посилені автомобілі для далеких подорожей.

Візуально їх можна відрізнити за такими характеристиками:

● надзвичайно високий протектор для зчеплення з м’яким грунтом;

● крупні блоки стесаної форми для міцного з’єднання у болоті;

● велика відстань між блоками для роботи з каменистими поверхнями;

● посилені та збільшені бокові блоки для стійкості на поворотах;

● додатково зміцнений плечовий контур, стійкий до пошкоджень;

● посилений корд під протектором для захисту від проколів та порізів.

На ринку великий вибір грязьових шин. Розгляньте пропозиції відомих брендів, бажано преміального сегменту. Існують і бюджетні варіанти, але в довгій подорожі чи на екстремальному маршруті від якості коліс може залежати безпека чи навіть життя пасажирів, тому економити не варто.

Різновиди грязьових шин

Компанії активно розробляють цей напрям, адже персональний туризм стає дедалі популярнішим. Створені різні варіанти: