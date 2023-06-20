Україна представить прозору систему звітності для проектів відновлення на URC 2023 - Кубраков

На міжнародній конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference 2023 в Лондоні Міністерство інфраструктури, розвитку громад і територій (Мінвідновлення) представить 45 проектів з міжнародними структурами, а також план уніфікації процедур, цифровізації процесів та більшого залучення приватного бізнесу до процесів відновлення. Про це у колонці для видання НВ.Бізнес написав віце-прем’єр, голова Мінвідновлення Олександр Кубраков, передає видання Delo.

За його словами, критичне відновлення сфокусовано на трьох секторах — енергетика, житло та експортна логістика. "Успішне відновлення у ключових сферах вимагає продовження реформ. Так, для планомірного відновлення енергетичної галузі необхідно забезпечити умови для конкурентного ринку. Відповідна Концепція, Меморандум і конкретні проєкти будуть презентовані в Лондоні" — повідомив Кубраков.

Він також додав, що критично важливим є посилення антикорупційної архітектури в Україні. "Корупція є у всьому світі, але важлива реакція, забезпечення невідворотності покарань та створення діючої системи запобігання корупційним ризикам. Саме тому ми розробляємо цифрові рішення, які забезпечують повну прозорість і підзвітність управління проєктами".

Крім того, спільно з Мінекономіки розробляються зміни до Закону "Про публічні закупівлі", щоб гармонізувати його з правилами закупівель Світового банку та дозволити легшу реалізацію експортно-фінансових проєктів.

"Також впроваджуємо міжнародні форми контрактів на будівництво та відповідні послуги разом із встановленням міжнародних стандартів систем ціноутворення, нагляду, прозорого механізму правового захисту тощо", — підкреслив він.

За словами віце-прем’єра, управління проєктами відбудови буде здійснюватися за підтримки міжнародних фінансових інститутів через Офіси підтримки реформ при міністерствах і Офіси підтримки громад Мінвідновлення. "Такий багаторівневий дизайн дозволить підтримати як відновлення в розрізі секторів економіки, так і в регіональному розрізі — для громад і територій", — зазначив Кубраков.

Він також додав, що Мінвідновлення розробило механізм, який вже допомагає визначати пріоритетність проєктів відновлення в рамках Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. "Пріоритетність розраховується за формулою, заснованою на оцінках кількості населення, яке отримує доступ до базових послуг, економічного та екологічного впливу проєкту тощо. На базі міжнародної методології пріоритизації інвестицій в інфраструктуру спільно зі Світовим банком розробляємо державну Методологію, яка після затвердження Урядом буде інтегрована в цифрову систему управління відновленням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), а отже стане обов’язковою", — підкреслив міністр.

"Громади вже внесли до системи понад 5000 проєктів. Під час конференції в Лондоні буде презентовано публічну частину DREAM, а отже всі партнери зможуть побачити дані по цих проєктах — в розрізі секторів, громад та регіонів.

Крім того, Міністерство також розробляє нову Геоінформаційну систему (ГІС) регіонального розвитку спільно з Європейською антикорупційною ініціативою за проєктом USAID SACCI", — додав Кубраков. За його словами, це цифровий інструмент державної регіональної політики, який допомагає громадам оцифрувати комплексні програми та ефективно керувати їх реалізацією, посилюючи процеси децентралізації.

"Відновлення України — це в першу чергу відновлення життя в постраждалих громадах, а також відновлення публічних інституцій, переосмислення звʼязків людина — держава, людина — громада. Це створення умов для повернення вимушено переміщених громадян. Це забезпечення розвитку бізнесу і створення робочих місць. Саме тому підтримка українського бізнесу є критичною умовою відновлення країни. Бізнес має отримати доступ до фінансів і технологій, ресурсів і комунікацій, та мати змогу планувати свій розвиток", — резюмував Кубраков.