НМТ в Україні: хто та як може оскаржити результати тестування

Відповідно до Порядку проведення іспиту, апеляції результатів цього року не передбачено, однак у деяких випадках абітурієнти можуть подати заяву.

В Україні добігає кінця основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році, який останні 2 роки використовується замість ЗНО для випускників. Як це часто буває, не всі погоджуються з результатами іспиту. На сайті osvita.ua розповіли, чи можна їх оскаржити.

Повідомляється, що у 2023 році апеляції результату іспиту не передбачено. Відповідно до Порядку проведення НМТ, цього разу предметом для перездачі може стати лише порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що, зрештою, може позначитися на вашому результаті.

Також предметом для апеляції може стати відмова у реєстрації абітурієнта для участі в НМТ або недопуск до участі у додаткових сесіях тестування.

"До фактів, що можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів НМТ, належать порушення процедури проходження НМТ, дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи внаслідок виникнення нестандартних ситуацій, а також відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ", — йдеться у повідомленні.

Рішення щодо таких випадків приймає апеляційна комісія після результатів розгляду робіт.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що учасники тестування пройдуть серйозну перевірку перед іспитом. Голова центру оцінки якості освіти Тетяна Вакуленко запевняє, що підготовлені заходи на НМТ мають стати додатковою мотивацією для абітурієнтів.