Один з українських ритейлерів розділив назву із підрозділом аеророзвідки ЗСУ

Нещодавно назва "Фокстрот" була офіційно затверджена як підрозділ аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з аналогічним маркуванням.

Історія того, як в ЗСУ з’явився підрозділ "Фокстрот", починається одночасно з повномасштабним вторгненням рф в Україну. Умовна #ротаФокстрота була сформована майже з 200 співробітників компанії, які обміняли свій робочий бейдж на шеврон ЗСУ. Тоді в новоствореному корпоративному штабі "Допомога нашим" менеджери компанії поставили в пріоритет підтримку технікою тих, хто воює в #ротаФокстрота. Серед підопічних компанії був і директор львівського магазину "Фокстрот", молодший сержант Олег Маркович з позивним "Foxtrot".

Олег був успішним менеджером, 11 років працював у мережі Фокстрот, а його львівський магазин за адресою вул. Зелена 147 лідирував у всіх можливих корпоративних рейтингах.

У лютому 2022 року Олег став на захист України до лав рідної з 2014 року 80 ОДШБ ЗСУ. У своєму підрозділі Олег-Фокстрот організував окремий підрозділ аеророзвідки, за що отримав звання головний сержант розвідувального взводу аеромобільного батальйону. З червня 2022 року Олег захищав Україну на трасі Бахмут – Лисичанськ, був одним з перших, хто з побратимами деокуповував Харківщину. А за звільнення Ізюма, Олег Маркович отримав орден "За мужність ІІІ ступеня" від Президента України.

Співробітники та компанія активно підсилювали підрозділ свого колеги – оголошували збори на автомобіль, долучалися до покупки пташок-квадрокоптерів, надсилали різноманітні смаколики до свят. У рамках корпоративної програми з підтримки Сил оборони і співробітників, що служать в лавах ЗСУ "Допомога нашим", компанія передала хлопцям з підрозділу "Foxtrot" планшети.

Олег Маркович загинув 26 квітня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Та його справу на найгарячіших ділянках фронту продовжує підрозділ аеророзвідки "Foxtrot", названа як данина пам’яті про Олега. Офіційну назву "Foxtrot" відтепер носить підрозділ аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

А ритейлер Фокстрот рішуче налаштований і надалі підтримувати однойменний підрозділ заснованого легендарним співробітником Олегом Марковичем. Далі буде.

Зазначимо, мережа Фокстрот з початку повномасштабної війни підтримує країну на передовій і в тилу. За 1,5 роки ритейлер надав Силам оборони та постраждалим українцям допомогу на суму понад 16 млн грн. У червні 2023 року компанія долучилася до ініціативи фандрейзингової платформи UNITED24, спрямувавши 1 мільйон гривень на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Співзасновниками бренда Фокстрот є Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький, які в лютому 2022 року ініціювали створення корпоративного штабу Фокстрота "Допомога нашим".