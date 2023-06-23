Вступна кампанія в Україні: хто може отримати бюджетне місце за квотами

Військова агресія з боку РФ змінила освітній процес в Україні. Існує кілька видів квот, за допомогою яких українці можуть безплатно навчатися в закладі вищої освіти.

Вступна кампанія в Україні зовсім скоро розпочнеться і майбутнім студентам розповіли, які квоти діятимуть у 2023 році. Про це пише видання "Освіта.ua".

Річ у тім, що через війну РФ проти України, освітній процес сильно змінився. Другий рік замість ЗНО абітурієнти складають НМТ. При цьому, вступники можуть бути зараховані до закладів вищої освіти на бюджетні місця за допомогою певних квот. До вишів абітурієнти можуть бути зараховані за квотою-1, квотою-2 або за квотою для іноземців.

Квота-1: хто може скористатися

Це визначена частина максимальної кількості бюджетних місць для відкритих конкурсних пропозицій або фіксованих конкурсних пропозицій. Вона може бути використана для прийому таких категорій студентів:

для тих, хто має право на вступ на основі індивідуальної усної співбесіди;

для дітей-сиріт, а також абітурієнтів, які позбавлені батьківського піклування.

Встановлюється цей вид квоти в межах 10% або 30% для тимчасово переміщених громадян від загальної кількості бюджетних місць.

Квота-2: хто може скористатися

Це частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій) до вишів. Нею можуть скористатися громадяни України, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року зареєстровано на тимчасово окупованих територіях.

Квота для іноземців: що це

Це певна частина обсягу бюджетних місць, яку можуть використовувати громадяни інших країн, що прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України, а також закордонні українці, які постійно проживають за межами країни.

Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, хто і як може оскаржити результати тестування НМТ в Україні. Відповідно до Порядку проведення іспиту, апеляція результатів цього року не передбачена, проте в деяких випадках абітурієнти можуть подати заяву.