У Харкові санітар психіатричного закладу до смерті забив пацієнта: подробиці (фото)

Медичний працівник лікарні намагався вгамувати агресивного пацієнта. Він спочатку душив підопічного закладу, а потім бив його кулаками.

В обласній клінічній психіатричній лікарні Харкова сталося вбивство. Санітар до смерті забив пацієнта кулаками. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харкова.

Так, 21 червня до психіатричного закладу у супроводі працівників бригади швидкої медичної допомоги та поліцейських доправили 46-річного громадянина з важким психічним розладом. Чоловік поводився неадекватно та агресивно.

Коли пацієнта помістили до палати, він продовжив буянити і чинити фізичний опір персоналу закладу. Між чоловіком та санітаром виник конфлікт. Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого.

Далі санітар, який істотно переважав пацієнта у вазі та фізичній силі, зі значною силою почав завдавати пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу. Зрозумівши, що пацієнт перестав дихати, санітар покликав медиків, заявивши, що стан чоловіка різко погіршився і йому необхідно провести реанімаційні заходи.

Правоохоронці допитали свідків і встановили обставини вбивства пацієнта.

Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка. Як з'ясувалося, він ще працював обвалювальником м’яса на одному із м’ясокомбінатів.

"Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — зазначили у поліції.

Нагадаємо, що російські окупанти в Бердянську душили та били 16-річного Тиграна Оганесяна на очах у його бабусі, а потім вивезли в невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, що ексдепутат із Красноярського краю засуджений за вбивство колишньої дружини, зміг уникнути колонії вступивши до ПВК "Вагнер". 35-річна дружина нібито образила його чоловічу гідність, після чого розгніваний депутат завдав їй кілька ударів ножем у ділянку грудної клітини.