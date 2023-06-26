Справа Катерини Гандзюк: замовник убивства Мангер отримав максимальне покарання (фото)

Перед судом постали замовник нападу на херсонську активістку Владислав Мангер і його подільник Олексій Левін.

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в понеділок, 26 червня.

Замовника Владислава Мангера й організатора вбивства Олексія Левіна засудили до 10 років позбавлення волі. Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Левіна — в організації.

Суд оголосив вирок у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори просили максимально можливе покарання обом. Суд погодився з позицією прокурорів і призначив їм покарання у вигляді 10 років ув'язнення. А також виніс вирок про стягнення на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди кожному.

Суд над Менгером і Левіним тривав понад три роки.

Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Левіна — в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Фото: Офіс генпрокурора

Убивство Катерини Гандзюк: що відомо про цю справу

На початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради Владислав Мангер на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Щоб відвести від себе підозри, він делегував пошук організатора помічникові депутата облради Олексію Левіну. Той своєю чергою доручив цю справу Ігорю Павловському, який і знайшов виконавця нападу на дівчину — Сергія Торбіна.

Торбін вирішив напасти на активістку і хлюпнути їй в обличчя кислоту. Спочатку заплатив двом чоловікам (Володимиру Васяновичу та В'ячеславу Вишневському) за те, щоб вони певний час слідкували за Гандзюк, вивчаючи її графік і звички. Ще одному чоловікові — Віктору Горбунову — доручив купити в магазині кислоту.

31 липня 2018 року о 8:45 Микита Грабчук, якому також заплатить Торбін, вилив на Катерину кислоту. Дівчину він підстеріг біля її будинку.

На Катерину хлюпнули кислотою, коли вона виходила з під'їзду власного будинку

Дівчину госпіталізували. А 4 листопада 2018 року Катерина померла, оскільки 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

Почалося слідство, під час якого правоохоронці вийшли на всіх учасників убивства активістки.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну — 6,5, Грабчуку — 6, Васяновичу і Вишневському — по 4, Горбунову — 3 роки позбавлення волі.

У жовтні 2020 року суд виніс вирок і Ігорю Павловському.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року нападники на Гандзюк визнали свою винуватість. Вони надали правдиві, послідовні та повні свідчення про події, зокрема й викривальні показання щодо своєї участі у злочині.

ЗМІ також писали про те, що 31 липня 2018 року активістку і співробітницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою , коли вона виходила з під'їзду свого будинку. Унаслідок нападу в неї було пошкоджено 40% поверхні тіла. Пізніше поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на активістку.