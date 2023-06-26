"Пляшку розбили об голову": в Ірландії після вистави напали на українського актора (фото)

За інформацією журналістів, нападників було п'ятеро — 2 чоловіки і 3 жінки. У поліції досі їх не затримали, але розслідування триває.

В Ірландії госпіталізували українського актора Олександра Грекова, якому невідомі бандити розбили об голову скляну пляшку. Про це повідомляє видання Irish Mirror 26 червня.

За інформацією журналістів, українець приїхав виступити в Abbey Theatre у Дубліні й 24 червня, після вистави на вулиці його перехопила група головорізів. Вони спочатку розбили йому об голову скляну пляшку, щоб актор знепритомнів, а після цього завдали удару в обличчя.

Заступниця керівного директора з міжнародних зв'язків Національного театру Лесі Українки Анастасія Павленко поділилася деякими подробицями того, що сталося, від імені Олександра Грекова. Інцидент стався поруч із театром Abbey після вистави.

"Він курив біля головного входу, і група людей намагалася вирвати сигарету з рота і забрати пачку. Олександр спробував піти за ними і сказав: "Це мої сигарети, що ви робите?" і група людей почала бити його пляшкою. Пляшку розбили йому об голову. Ще його кусала якась дівчина", — йдеться в повідомленні.

В Ірландії через пачку сигарет побили українського актора Олександра Грекова Фото: Irish Mirror В Ірландії через пачку сигарет побили українського актора Олександра Грекова Фото: Irish Mirror

Загалом нападників було п'ятеро — 2 чоловіки і 3 дівчини. Анастасія побачила закривавленого актора тільки після того, як він уже лежав у крові на одній із вулиць Дубліна. Вона побачила дірку в голові, тому була приголомшена тим, що сталося. Поліція і швидка допомога оперативно приїхали на місце злочину і надали необхідну допомогу.

"Ми щасливі, що він живий. Зараз він непогано почувається, приймає знеболювальні. З ним усе гаразд, але в нього величезні рани на обличчі", — ідеться в повідомленні.

У місцевій поліції заявили, що внаслідок інциденту нікого не заарештували, проте розслідування триває.

Українські актори в Ірландії: що відомо

Актори та постановники у складі 28 осіб прибули до Ірландії з України, де виступили з українською версією ірландської вистави "Переклади".

Оскільки в Україні триває повномасштабна війна, керівництво Національного театру Лесі Українки було змушене звертатися по допомогу до Міністерства культури і Міністерства оборони, щоб чоловіки могли покинути територію країни.

Вистава "Переклади" розповідає історії життя людей у момент глобальних змін, а також показує, де саме перебуває та сама дозволена межа, яку якщо перетнути, можна втратити все. Авторство належить ірландському письменнику Брайану Фрілу, а українська версія з'явилася лише в жовтні минулого року.

Шоу в Дубліні показували українською мовою, і квитки для українських біженців коштували лише 5 євро.

Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в Празі побили росіянина, прийнявши його за українця. Побиття було дуже жорстоким, потерпілий частково втратив зір. Примітно, що історія трапилася ще в грудні минулого року, проте розголосу набула тільки зараз.