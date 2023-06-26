"Краснолиманське" Віталія Кропачова допомогло Києву пережити одну із найважчих зим в історії, – Дарницька ТЕЦ

Основним паливом для роботи станції є вугілля, тому робота підприємства напряму залежить від виробників вугільної продукції та її постачальників.

З листопада 2022 року і протягом проходження одного із найскладніших в історії України опалювальних сезонів, спричиненого військовим вторгненням Росії та їхніми атаками на українську критичну інфраструктуру, ТОВ "Краснолиманське" допомагало забезпечувати теплом та гарячою водою близько 300 тисяч жителів Києва. Про це повідомляє ТОВ "Євро-Реконструкція", підприємство, яке є основним джерелом електроенергії для мешканців двох районів столиці, передає UWN.

"Основним паливом для роботи станції є вугілля, тому робота підприємства напряму залежить від виробників вугільної продукції та її постачальників. У травні 2022 року на державному рівні було прийнято рішення про переведення усіх теплоелектроцентралей на роботу на вугіллі газової групи – марка Г", – пишуть у компанії.

У "Євро-Реконструкції" зазначають, що коли вони вийшли на ринок, то опинилися у складній ситуації, оскільки об’єми вугілля марки Г вже були заздалегідь розподілені.

"Ситуація, що склалася з паливом, несла пряму загрозу для подальшої роботи підприємства, а отже – ризик відсутності опалення у його споживачів".

Вирішити проблему, як підкреслюють у "Євро-Реконструкції", допомогло керівництво вугільної компанії "Краснолиманське" з однойменною шахтою, "яке з порозумінням поставилося до обставин та гарантувало постачання вугілля газової групи одразу після підписання договорів, необхідної якості та у значних об’ємах".

"Починаючи з листопада 2022 року і протягом проходження одного з найскладніших в історії України опалювальних сезонів 2022–2023 років компанія відвантажувала вугільну продукцію газової групи на ТЕЦ в необхідних об’ємах, що були заздалегідь затверджені в специфікаціях та заявках та мали досить великий обсяг".

При цьому поставки продовжувалися навіть за умови тимчасових проблем з оплатою, спричинених кризою в енергетиці.

У "Євро-Реконструкції" зазначили, що наразі ТОВ "Краснолиманське" продовжує відвантаження вугілля на склади ТЕЦ, а це допомагає забезпечувати споживачів гарячою водою та робити запаси на складах напередодні наступного опалювального сезону, який може видатись не менш складним, ніж минулий.

Дарницька ТЕЦ-4 ТОВ "Євро-Реконструкція" є найбільшим приватним виробником та постачальником тепла у столиці. Компанія забезпечує теплом споживачів Дарницького та Дніпровського районів Києва.

ТОВ "Краснолиманське" засновано 2003 року і спеціалізується на видобутку вугілля в шахті "Краснолиманська". З 2017 року підприємство належить компанії "Укрдонінвест", власником якої є Віталій Кропачов.

ТОВ "Краснолиманське" за підсумками 2022 року сплатило до бюджетів усіх рівнів 581,2 млн гривень податків.

Зокрема, підприємство напряму сплатило 361,7 млн гривень ПДВ, 114,1 млн гривень податку на прибуток, 32,1 млн гривень ренти за користування надрами та 38,7 млн гривень ЄСВ (Єдиний соціальний внесок).

Віталій Кропачов – український бізнесмен з активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа.

Кропачов сприяв диверсифікації вугільної галузі України – брав участь у переговорах з американськими чиновниками про постачання вугілля в Україну зі США та ПАР, щоб компенсувати втрати після тимчасової окупації частини Донецької та Луганської областей. У 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів ТОВ "Краснолиманське", яке згодом стало одним із найуспішніших вугільних підприємств України.