У Полтаві затримали "смотрящого" і його банду: які злочини вони скоювали, — ЗМІ (фото)

Група раніше судимих чоловіків спеціалізувалася на вимаганні грошей у підприємців області, пишуть місцеві журналісти. Зокрема, її ватажка "Іваха" 2021 року вже було заарештовано за вибивання грошей із хорольського бізнесмена.

Очільника ОЗУ Олега Іващенка ("Іваху"), якого разом з іншими членами банди затримали 1 червня в Полтаві, підозрюють у рекетирстві та викраденні людини. Про це з посиланням на власні джерела повідомило місцеве ЗМІ "Полтавщина" в середу, 28 червня.

Чоловіка та ще трьох осіб підозрюють у вивезенні до лісу чоловіка, який заборгував 24 тис. грн, і вимаганні коштів у підприємця, який торгував одягом із Європи через акаунт "Нової Пошти", зареєстрований на підставну особу.

На початку червня поліція повідомляла про затримання членів ОЗУ, проте тоді не повідомляли деяких подробиць.

Затримання "смотрящого Івахи" в Полтаві: як це було

2 червня прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомила про те, що в Полтаві напередодні затримали членів злочинного угруповання на чолі зі "смотрящим".

За інформацією місцевих ЗМІ, ним виявився Олег Іващенко. У спільники залучив осіб із кримінальним минулим, які здійснювали протиправну діяльність за вказівкою "авторитета". Правоохоронці дізналися, що угруповання "спеціалізувалося" на шахрайстві та вимаганні для поповнення "общака".

Для цього зловмисники підшукували своїх жертв серед платоспроможних громадян: ретельно продумували план скоєння злочинів і реалізацію шахрайських схем.

Зокрема Іващенко та його ОЗУ, ошукавши одного підприємця, який займався торгівлею одягом, змусили чоловіка віддати півмільйона гривень. Їх місцевий бізнесмен хотів витратити на розвиток своєї справи.

В іншого місцевого підприємця підозрювані вимагали 75 тисяч гривень. Чоловіка викрали, вивезли в ліс і довго били.

Зараз усі затримані перебувають під арештом.

Що відомо про членів ОЗУ, яких затримали в Полтаві

Правоохоронці не називають імен та прізвищ підозрюваних. Однак місцевому інтернет-виданню з власних джерел вдалося дізнатися, про кого йдеться.

Очільник ОЗУ — це 32-річний Олег Іващенко, який уже має кілька судимостей. Зокрема в листопаді 2021 року Іващенка затримали за підозрою у вимаганні грошей із бізнесмена з Хорола. Однак у серпні 2022 року чоловіка відпустили під домашній нічний арешт.

Іващенко родом із Полтави. Він одружений і має двох дітей.

Журналістам вдалося дізнатися, що "смотрящий" Іващенко одружений і у нього двоє дітей Фото: Думская/Департамент стратегических расследований

Разом зі "смотрящим" затримали теж раніше судимого Льва Осіпяна та Андрія Мухаметшина. Раніше вони серйозно займалися боксом і навіть відвідували спортивні змагання.

Ім'я четвертого затриманого підозрюваного журналістам поки дізнатися не вдалося.

Нагадаємо, у травні 2021 року під Одесою затримали "смотрящого" із санкційного списку РНБО, який утік із зали суду. Він перебував у злочинних угрупованнях, які спеціалізувалися на розбійних нападах і вимаганні грошей у фермерів.

А у квітні 2017 року СБУ затримала "смотрящого" за Маріуполем. "Авторитет" попався після організації чергової передачі марихуани до виправної установи