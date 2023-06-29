"Між нами величезна прірва": Олена Зеленська розповіла, чи дає вона поради чоловікові (відео)

Перша леді стверджує, що проявляє ініціативу тільки в тих проєктах, які стосуються гуманітарної та соціальної сфер. А ось брати активну участь у політичному житті країни вона не хоче, оскільки не володіє для цього всіма необхідними знаннями.

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що ніколи не давала чоловікові порад, які стосувалися управління державою. Про це перша леді країни розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна", яке було опубліковано в середу, 28 червня.

У розмові журналістка запитала Зеленську, чи правдиві чутки про те, що з усіх важливих питань, які стосуються внутрішньої та зовнішньої політики, президент України радиться з нею.

"Я чула, що ваш вплив на державні процеси — він значно більший, ніж це характерно для перших леді України чи будь-якої іншої країни світу, і що ви є чи не головним радником свого чоловіка", — сказала вона.

Олена Зеленська відповіла, що ця інформація дуже перебільшена і не відповідає дійсності.

"Це перебільшення. Хтось, напевно, дуже хотів зробити мені комплімент. Володимир Зеленський як президент зі мною не радиться. І я думаю, що це правильно", — сказала вона.

За словами першої леді, вона проявляє ініціативу тільки в тих проєктах, які стосуються гуманітарних і соціальних сфер. А ось брати активну участь у політичному житті країни вона не хоче, оскільки не володіє для цього всіма необхідними знаннями.

"Не може дружина радити чоловікові в питаннях державного управління. Це неправильно. Ми навіть не обговорюємо такі теми. Я б не могла дати йому експертну пораду — між нами величезна прірва в знаннях, які є в нього зараз і які я могла б йому додати", — відповіла Зеленська.

Однак вона визнала, що може обговорити з чоловіком актуальні питання, які хвилюють усіх українців, і навіть сперечатися з Володимиром Зеленським із цього приводу.

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Нагадаємо, в інтерв'ю, яке вийшло 21 червня, перша леді України зізналася, що ночує окремо від Зеленського. За словами Олени Зеленської, війна змінила життя багатьох українців і президентська родина не стала винятком. Вони не можуть собі дозволити дозвілля або розвагу, поки гинуть люди.

А на початку червня ЗМІ писали про те, що Олена Зеленська розплакалася, відкриваючи меморіал загиблим дітям у Харкові. Меморіал відкрили в Міжнародний день невинних дітей — жертв агресії, який щорічно відзначають 4 червня.