Аукціон "З Україною в серці": Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" та Hope.UA зібрали кошти на медобладнання для українських лікарень

Заходи відбудуватимуться в різних країнах світу та завершаться у День Незалежності України.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" спільно з фондом Hope.UA організували та провели в Лімасолі благодійний аукціон "З Україною в серці", під час якого вдалося зібрати понад 100 тисяч євро. Одну з найбільших пожертв — 20 тисяч євро на придбання гастроскопу для однієї з лікарень — зробив Артур Самоткал, пише "Телеграф".

Цей захід став першим з хвилі таких аукціонів, які відбудуться в різних країнах світу із завершальним заходом у США, в День Незалежності України. Мета аукціонів — збір коштів на придбання медичного обладнання для лікарень, в яких рятують життя поранених захисників України і мирних громадян.

Учасники аукціону "З Україною в серці", а це більш ніж 250 гостей з різних куточків світу, мали можливість придбати патріотичні лоти, серед яких — прапори України та поштові марки з автографами Валерія Залужного, Кирила Буданова та Олексія Резнікова, боксерські рукавички братів Кличків та Олександра Усика, ексклюзивний одяг українських дизайнерів та ювелірні вироби компанії "Золота Країна", картини відомих художників та ікони українських митців. Для гостей заходу співали бенд Kazka та CHEEV, а амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" композитор Євген Хмара виконував авторські музичні твори.

"Дякуємо кожному та кожній, хто взяв участь в аукціоні, придбав наші патріотичні лоти, зробив внески на наш благодійний рахунок та таким чином долучився до допомоги, яку ми надаємо українським медикам та лікарням. Завдяки коштам, зібраним на аукціоні в Лімасолі, українські лікарні в постраждалих від війни регіонах вже найближчим часом отримають апарати УЗД та КТ, сучасні рентгени та гастроскопи. Ми також дякуємо Посольству України на Кіпрі та Послу Руслану Німчинському, які сприяли в проведенні заходу. І окремо хочу відзначити наше молодіжне крило — Владислава Ландара, Євгена Дубіля, Максима Стригуна, Івана Дубіля, Яну Дубенко, Анну Казанцеву, Єлизавету Конєву, Іллю Дубіля та Аріну Пашеньку, завдяки яким втілюються в життя найбільші благодійні проєкти "Надії"", — зазначив Євген Хмара.

В рамках заходу відбулося також нагородження партнерів "Надії". Зокрема, почесні відзнаки за системну допомогу Україні та українським лікарням отримали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Руслан Німчинський; Джоанна Хофман, меценат, головний проєктний менеджер корпорації Excel, донор проєкту "Food for Good"; Аксенія Крупенко, співзасновник "Revival Foundation"; Степан Ширяєв та George Ioannou; Благодійний фонд FROM HEART UA; Катерина Липська & Lifeberry event agency; компанія "Медирент"; ведуча Юлія Вертова і Julia Vertova Media.

"Ми вдячні за підтримку нашому посольству, нашим партнерам і усім, хто сьогодні, у цей непростий час, допомагає Україні. Тисячі людей по всьому світу живуть з Україною в серці, хочуть і готові допомагати, і ми об’єднуємо їх заради великої мети — допомогти героям-медикам врятувати ще більше життів героїв-захисників. Усі кошти, зібрані на аукціоні, будуть спрямовані на придбання життєво важливого медичного обладнання, і наша команда вже готує чергову гуманітарну місію на схід. Віримо, що, об’єднавши всі наші можливості та зусилля, ми зможемо врятувати якомога більше життів, повернути додому живими наших захисників і наблизити нашу перемогу. Це — наша місія, наша мета і наша ціль, заради якої ми живемо і працюємо!" — зазначив Євген Хмара, амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія".

Партнерами благодійного аукціону стали: Revival foundation, Eltech Trust, Klitschko Foundation, Українська асоціація футболу, Ювелірна мережа "Золота країна", "Медирент", "Дойч-Фарм", Благодійний фонд Дениса Парамонова, Familia Landar, група компаній PERIMETER, Благодійний фонд "Мистецька ініціатива", Благодійний фонд From Heart UA, Київська обласна рада, Icon Beauty Salon, Mari Step, Lifeberry event agency, ARX А fairfax company, AR.Kiourtzides LLC, Yana Travel, Budu Coffee, "Мирне місто", EXCEL Services Corporation, QTravel, Юлія Вертова та Вікторія Величко, журнал "Стиль жизни", Medical Beauty Salon.

Допомогти фонду у придбанні медичного обладнання: http://nadia-fund.com/