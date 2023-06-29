Підрив Каховської ГЕС: Ґрета Тунберг приїхала до України й зустрілася з Зеленським (фото, відео)

Ґрета Тунберг в Україні оцінила наслідки знищення росіянами стратегічного об'єкта та заявила, що Росія має відповісти за свої злочини, які вплинули на біорізноманіття Херсонщини.

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг 29 червня, у четвер, приїхала до України й зустрілась із президентом Володимиром Зеленським для обговорення наслідків підриву Росією греблі Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив Офіс президента.

Ґрета Тунберг є представницею Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни в Україні. Вона поцікавилася детальною інформацією щодо впливу руйнування об'єкту на довкілля.

Зеленський розповів щодо наслідків підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС. Біорізноманіття Херсонщини найбільше постраждало.

Активістка Тунберг подякувала представникам української влади за запрошення. Вона наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи, щоб привернути уваги до екологічних наслідків війни.

Хто така Ґрета Тунберг

Екологічна активістка зі Швеції Ґрета Тунберг відома своєю позицією щодо протидії глобальному потеплінню та зміні клімату. Вона привернула увагу світу завдяки своїй прямій манері висловлювання на публіці. Дівчина не приховує свого ставлення до політиків, які демонструють бездіяльність. У своїх виступах Тунберг критикує політичних лідерів за недостатню увагу боротьбі із кліматичною кризою.

У 2018 році вона почала сидіти під стінами шведського парламенту. У такий спосіб Ґрета вимагала ухвалення дій із захисту клімату. Започатковані нею шкільні страйки – Fridays for Future – стали глобальним рухом.

Нагадаємо, 9 червня Ґрета Тунберг назвала підрив росіянами греблі гідроелектростанції екоцидом. Вона заявила, що Росія має відповісти за свої злочини. Активістка також поділилася зверненням українського президента до глобальних екоактивістів, лідерів думок та міжнародних експертів.