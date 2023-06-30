ЗМІ розповіли, як Жеваго через суд забрав компанію на основі роздруківок з Інтернету

Компанії Костянтина Жеваго мають намір отримати контроль над компанією-виробником шин з Білої Церкви — ТОВ "Преміорі" — через фіктивну зміну власника британської юридичної особи, йдеться у відповідному рішенні суду, про яке у своєму матеріалі написало видання "Апостроф", передає Delo.ua.

Журналісти стверджують, що ТОВ "Преміорі" — це компанія, створена після втечі Жеваго з України через кримінальні переслідування, пов’язані із виведенням коштів з банку "Фінанси та кредит". Вона має власні виробничі активи, а також орендує частину промислових потужностей компанії "Росава", яка нині перебуває в процесі банкрутства.

За інформацією ЗМІ, засновником української компанії була британська Premiorri LTD, зареєстрована в Брістолі. З 2018 року єдиним бенефіціаром і директором компанії був Олександр Мерзляков. У 2020 році він ухвалив рішення розширити капітал ТОВ "Преміорі" і залучив інвестора — Леоніда Глиняного. Той мав намір вкласти в бізнес $5 млн протягом наступних 5 років. Частки в статутному капіталі розподілились як 80 до 20 на користь Глиняного.

Журналісти стверджують, що приблизно у цей же час Жеваго вирішив отримати контроль над компанією, йдеться в матеріалах судового рішення у справі №911/266/22, яку слухав у Господарському суді Київської області суддя Андрій Черногуз. Для цього у британському реєстрі була проведена заміна спочатку директора, а потім і бенефіціара Premiorri LTD, яким став такий собі Террі Лі Роуз, який нібито діяв від імені Жеваго. Після цього компанія стала заперечувати законність залучення Глиняного.

ЗМІ пишуть, що ключовий аргумент сторони Жеваго полягає в тому, що вона легітимно змінила власника Premiorri LTD. І що Мерзляков нібито передав свої права Роузу. Але цей факт опоненти ставлять під сумнів. На доказ передачі корпоративних прав від Мерзлякова пану Роузу надано не до кінця заповнену форму, а також ніким не підписаний протокол зборів, на яких нібито був присутній Мерзляков (хоча той був в цей час не в Лондоні, а в Україні). Суд на ці обставини ніяк не зреагував, попри явні ознаки підробки. Нового сертифікату, який посвідчив би право власності за Роузом, ані рішення ради директорів про його призначення Premiorri LTD суду теж не надала.

За інформацією медіа, натомість суддя господарського суду Київської області Черногуз А. Ф. розглянув в якості належних доказів pdf-файли невідомого походження, в яких міститься нібито листування, яке має підтверджувати фактичне право власності Костянтина Жеваго або його сина Івана, або третьої особи (в різних файлах по-різному) на Premiorri LTD. Самі файли містилися в скринці, створеній у 2022 році, тобто уже в розпал судового розгляду.

Журналісти пишуть, що найбільш неочікуваною для юристів стала остаточна мотивація рішення суду – визнати структури Жеваго власником Premiorri LTD через обставини, які взагалі не фігурували в позові. Суд вирішив з’ясувати, чи був сформований статутний капітал ТОВ "Преміорі" двома фізособами, які заснували компанію в 2015 році (вони потім продали свої частки компанії Premiorri LTD). "Суддя вирішив, що оскільки серед доказів відсутнє підтвердження факту формування статкапіталу (їх просто не подавали, бо вони не були предметом розгляду справи), то всі подальші дії по залученню нового капіталу він вважає нікчемними. До таких висновків суддя Черногуз А. Ф. прийшов, додатково дослідивши докази у нарадчій кімнаті, що прямо заборонено процесуальним законодавством", — йдеться в статті. Журналісти з посиланням на адвокатів зазначають, що в такому рішенні немає внутрішньої логіки: якщо статкапітал не сформовано і не можна було на підставі цього залучати інвестора — то як можна було взагалі передавати частки у компанії новим "власникам" від Жеваго?

Уже 4 липня справу розглядатиме апеляційна інстанція — Північний апеляційний господарський суд.