Спірне рішення: Кабмін призначив Олену Думу керівницею АРМА

Деякі депутати Верховної Ради України розкритикували рішення, оскільки уряд не врахував позицію союзників, а представники Transparency International Ukraine та посли G7 ("Велика сімка") виступили різко проти.

Олена Дума, яка працювала на посаді заступниці голови Чернігівської ОДА, призначена урядом головою Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що відповідне рішення на засіданні ухвалив Кабмін. На його думку, це призначання не допоможе реформувати структуру, а здатне запустити ліквідацію Нацагенства.

Железняк наголосив на тому, що потрібно ухвалювати рішення щодо перегляду повноважень, які наразі є в АРМА. З його слів, варто, як мінімум треба в АРМА забирати функцію управління та продажу активів.

"Богом прокляте місце", – висловився нардеп.

Відреагував на це рішення й голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. З його слів, влада призначила Олену Думу виключено у своїх інтересах та не зважала на позицію союзників. Посли G7 також виступили проти цього призначення.

"Тож, виключно заради можливості красти, ОП/Кабмін плюнули на позицію союзників, призначивши Думу керівницею агенції", – пояснив він у Telegram.

Хто така Олена Дума

У автобіографії нової керівниці зазначено, що вона навчалася у Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Закінчила виш у 2022 році. Працювала юрисконсультом з 2000 року. З 2006-го — на держслужбі в різних міністерствах.

Олена Дума з 2022 року очолювала Фонд соціального страхування. Її звільнили у зв'язку з "грубим порушенням законодавства про працю". Дума не погодилася з цим рішенням та назвала його незаконним.

Нагадаємо, 29 червня проти кандидатури Олени Думи одразу виступили представники Transparency International Ukraine. В організації закликали Кабмін України не голосувати за її кандидатуру на посаду голови АРМА.