Віцепрем'єр Федоров про будівельну сферу: три роки без хабарів, закон 5655 зробить ще прозоріше

Протягом трьох років український сектор будівництва працює без хабарів, а держава економить мільярди гривень завдяки прозорій системі обліку і видачі дозвільних документів. Законопроєкт 5655 зробить систему ще прозорішою. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці вже 3 роки будують без хабарів, а держава економить мільярди — річниця Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Ця сфера завжди вважалася однією з найбільш корумпованих, але цифровізація змінила правила гри — кожен слід фіксується та легко відстежується. Все максимально прозоро", — написав віцепрем'єр.

За його словами, зараз будь-які зловживання зупиняються на етапі намагань. Так держава заощаджує мільярди гривень щорічно. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівництва 1,5 млрд грн на рік. Загалом держава зекономила 9,6 млрд грн завдяки тому, що цифровізація виключає людський чинник, підкреслив Федоров.

"За три роки роботи ЄДЕСББ створили понад 2,6 млн цифрових документів, 45 електронних кабінетів. До системи доєдналися 72 тисяч архітекторів, інженерів-проєктувальників, енергоаудиторів та органів будівельного контролю. А команда Мінцифри запустила 14 будівельних послуг на порталі Дія, якими скористалися вже понад 100 тисяч разів", — розповів віцепрем'єр.

Він проанонсував відкриття нових сервісів, які і далі знищуватимуть корупцію в будівельній сфері.

"Крім того, Голова Верховної Ради та профільні міністерства звернулися до Європарламенту. Мета — разом обговорити законопроєкт 5655 та визначити дорожню карту змін, які зроблять сферу будівництва ще прозорішою.

Дякую командам Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури і USAID / UK aid проєкт TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах за спільну роботу", — підкреслив Федоров.