Поширював пропаганду РФ: самопроголошеного мера Полтави визнали психічно хворим (фото)

Пропагандист разом зі спільниками поширював відео, в якому президента України Володимира Зеленського називали "лицарем на білому гіпсовому коні, який від першого удару каменем розсиплеться".

Олександр Чорнощоков, який проголосив себе мером Полтави, поширював у Facebook російську пропаганду та виправдовував дії підрозділів російської армії на території України. Про це йдеться у вироку Октябрського районного суду в Полтаві.

Йому призначили 5 років умовного покарання з іспитовим строком. Судова інстанція ухвалила рішення про те, що чоловіку потрібна психіатрична допомога, але без ізоляції від суспільства.

У соцмережах Олександр Чорнощоков поширював пропагандивні відео, де українців закликали захопити владу. Він заявляв, що було "створено Республіку Україна, яка зможе контролювати правопорядок на українській землі". Чорнощоков звертався до місцевих мешканців з проханням взаємодіяти, щоб "Республіка Україна була не тільки паперовою, але і силовою". У відео президента України Володимира Зеленського називали "лицарем на білому гіпсовому коні, який від першого удару каменем розсиплеться".

Суд врахував висновок судово-психіатричної експертизи під час розгляду провадження. Згідно з ним, Чорнощоков виявляє ознаки розладу особистості. Вказано, що у нього спостерігаються розлади поведінки органічного походження з надцінними ідеями реформаторства. Це не позбавило його усвідомлювати свої дії та здатності керувати ними.

Чорнощокова у травні затримали співробітники правоохоронних структур. Згодом його тримали під вартою. Згодом на судовому засіданні він визнав себе винуватим. Проте ув’язнення йому вирішили скасувати у зв'язку з наявним у нього психічним розладом. Тепер в примусовому порядку він проходитиме лікування без ізоляції від суспільства.

Нагадаємо, 19 червня на в'їзді до столиці нашої держави затримали священника УПЦ МП. Він закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а у 2015 році активно агітував українців ухилятися від проходження військової служби, посилаючись на заповідь "Не убий".