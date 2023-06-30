Держзакупівлі для укриттів: двері для туалетів за ціною канадського кедра і папір на 2,9 млн (фото)

За словами депутата Київради Леоніда Ємця, у Солом'янському районі витратили 2,3 млн гривень на 1660 лавок для укриттів. А що з горою закупленого туалетного паперу для бомбосховищ, поки невідомо.

У Києві проводять перевірку укриттів, на облаштування яких витрачалися бюджетні кошти столичних РДА. Після скандалу із "золотими" овочерізками в Дніпровському районі, з'ясувалося, що керівництво Солом'янського району завищувало ціни під час закупівлі дверей для туалетів по 25 тисяч гривень за штуку і лавок на 2,3 млн грн. Про це повідомляє ТСН.

"Золоті" лавки

За словами Леоніда Ємця, керівника тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів, Солом'янське районне управління освіти придбало 1660 лавок для укриттів.

"Але погодьтеся, сума у 2,3 мільйона гривень не може не насторожити", — пояснив він, додавши, що після контактів із виробником було встановлено, що вартість однієї лавки становить 800 гривень, проте Солом'янська РДА придбала їх майже вдвічі дорожче, за 1400 грн.

До того ж з виробником вдалося домовитися про знижку ще на 100-150 гривень за штуку при гуртовій закупівлі.

Туалетні двері за 25 000

За словами депутата, також з'ясувалося, що встановлення дверей у туалет обійшлося платникам податків у 25 тисяч гривень за штуку.

"Це шокувало всіх, хто прийшов інспектувати укриття. Тому що ніхто б не поставив у себе вдома двері в туалет за такі гроші", — пояснив Ємець.

Ці двері призначалися для підвалу бомбосховища.

"Це двері не з канадського кедра, а звичайна сосна", — пояснив депутат.

У виробника вдалося дізнатися ринкову вартість дверей. Загальна вартість дверей склала 25 800 грн за п'ять, а не за одну. У РДА ціну завищили на 400%.

Туалетні двері за 25 тис гнр

"Просто не вкладається в голові, навіщо проводити тендер, щоб поставити до підвалу 5 дверей по вартості за кожну в 600 доларів, — зазначив депутат. — Пояснити мотивацію чиновників неможливо — тотальна корупція".

У Контрольній депутатській комісії вже не оголошують про перевірки по районах, оскільки чиновники з РДА вдаються до хитрощів. Наприклад, не надають документи про закупівлі в 10-денний термін.

Реальна вартість туалетних дверей

Однак завдяки даним на Prozorro можна все ж таки з'ясувати деталі певних тендерів та їхню вартість.

Непотрібні сигналізації

Зараз також з'ясовуються обставини закупівель пожежної сигналізації для укриттів.

Леонід Ємець пояснив, що дві школи на додаток до вже встановлених сигналізацій придбали додаткові нові. За ціною в 5 млн грн. Однак, згідно з нормативами, їхнє встановлення не потрібне в підвалах і укриттях. За такі гроші можна було б облаштувати кілька укриттів належним чином.

Гора туалетного паперу для бомбосховищ

На довершення всього, Дніпровський район витратив 2 млн 948 тис. грн на закупівлю для укриттів туалетного паперу.

Згідно з тендерною документацією:

68760 рулон — папір туалетний

27200 упаковка — рушник паперовий зелений

27200 упаковка — рушник паперовий сірий

Де зараз ця гора туалетного паперу, невідомо. Однак у Київраді пояснили, що планують з'ясувати мотивацію голови управління освіти Дніпровського району.

Нагадаємо, що затримано ексзаступника міністра оборони, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей під час гуртових закупівель бронежилетів і зимового одягу для ЗСУ в березні 2022 року.

Також повідомлялося, що ВАКС пом'якшив запобіжний захід ексзаступнику міністра оборони, який пов'язаний зі скандалом навколо закупівель для армії.