"Таких навіть у спецназу немає": для укриттів у Києві закупили рації на мільйон гривень (фото)

За словами голови комісії Київради з регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леоніда Ємеця, закуплені для сховищ портативні радіостанції більше б знадобились військовим на фронті.

Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації закупило для укриттів портативні радіостанції Kenwood NX-5300E UHF на суму, що перевищує один мільйон гривень. Про це йдеться на сайті системи Prozorro.

Загальна вартість 26 рацій для київських укриттів становить 1 178 520 гривень. У звіті зазначено, що дане обладнання має бути доставлено за такими адресами: м. Київ, 3, просп. Миру, 6-а; просп. Миру, 10; просп. Соборності, 3-а.

Для київських укриттів закупили рації на 1 178 520 гривень

Про закупівлі рацій для сховищ висловився голова комісії Київради з регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леонід Ємець. За його словами, такі портативні радіостанції більше б стали в пригоді військовим на фронті, ніж людям у сховищах.

"Із шифруванням даних, GPS приймачем і всілякими прибамбасами. Таких навіть у спецназу немає!" — зазначив Леонід Ємець.

Портативна радіостанція Kenwood NX-5300E UHF

Нагадаємо, що 30 червня, після скандалу із "золотими" овочерізками в Дніпровському районі, з'ясувалося, що керівництво Солом'янського району завищувало ціни під час закупівлі дверей для туалетів по 25 тисяч гривень за штуку і лавок на 2,3 мільйона гривень.

Раніше, 19 червня, ми писали про те, що у 2022 році Міністерство оборони України уклало кілька угод на купівлю американських шоломів PASGT для військовослужбовців із великою різницею в ціні.

Ще ми повідомляли, що за даними Zakupki.Prom від 25 червня, Рівненська атомна електростанція оголосила тендер на закупівлю пива майже на 19,8 тисячі гривень. Атомники хочуть придбати 466 літрів напою за бюджетні гроші.