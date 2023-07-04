Мобілізація в Україні: кого мають право подавати у розшук в Україні (відео)

Жодних правових підстав для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів у ТЦК та СП немає, а у разі незаконного затримання потрібно згодом подати заяву до прокуратури.

Внесення даних щодо призовника про початок розшуку до інформаційно-пошукової системи МВС "Армор" є незаконним, а для розшуку людини, що ухиляється від мобілізації служби, є певна процедура. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін у своєму youtube-каналі.

Він прокоментував інформацію щодо внесення даних та назвав це профанацією. Такі дії можливі лише за постановою слідчого про розшук, ухвалу судової інстанції про затримання тощо. Наразі правоохоронці вносять до відповідної бази лише на підставі звернення ТЦК про доставлення.

Таке звернення уповноважених осіб передбачає лише виключно добровільність доставлення громадянина. Затримання ніякого бути не може, оскільки у такому разі правоохоронці порушать законодавство та свої обов'язки. Правозахисник зазначив, що мобілізація в Україні триває, розшукувати людей можуть за відмову від повістки чи по неявці після її отримання, особливо це стосується повістки на відправку до частини, а не просто за вписаними даними. Він відповів й на питання, хто може затримати ухилянта.

"Та ніхто", – заявив Сімутін.

Поліцейські не мають достатніх повноважень вас затримати за статтями 210 чи 210-1 КУпАП. Вказані норми законодавства не стосуються потенційної загрози для оточуючих і не потребують негайного припинення правопорушення шляхом затримання людини, застосування фізичної сили та примусового доставлення до поліцейського відділку.

За його словами, на сьогодні жодних правових підстав в Україні для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів, у структури ТЦК немає, бо її офіційно не уповноважили для таких дій. У разі незаконного затримання підписувати нічого не варто, а також потрібно згодом подати заяву до прокуратури.

Фокус 29 червня повідомив, з якими хворобами не беруть до лав ЗСУ. Додаток 1 регламентує звільнення від мобілізації в Україні 2023 року за станом здоров'я у разі наявності певних захворювань, які вказані у відповідних нормах.