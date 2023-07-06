Наймасштабніший проект в Карпатах: гірське містечко Skogur дивує розмахом будівництва

Ще у 2019 році Skogur сколихнув будівельну та туристичну сферу проектом потужного масштабу: архітектура, дизайн, локація, ідея, команда, сервіс. Skogur дійсно став місцем натхнення та справжнього перезавантаження, на яке почали рівнятись багато брендів.

Влітку цього року Skogur дивує грандіозними відкриттями. В гірському містечку відбулось довгоочікуване відкриття панорамного ресторану "The Gust 925", і скоро відбудеться запуск банно-оздоровчого комплексу "ROSA" та старт відпочинкового сезону в котеджах другої черги. Команда містечка також вже почала будівництво третьої черги "Екодім Skogur" та апарт-готелю. Ми поспілкувалась з представниками гірського містечка Skogur та поцікавилась деталями щодо цих подій.

Панорамний ресторан "The Gust 925"

На вершині гірського містечка Skogur вже відкрився панорамний ресторан "The Gust 925". Його особливістю є панорамний відкритий басейн та тераса на даху з лаундж-зоною, з яких відкривається краєвид одразу на 5 гірських вершин: Говерлу, Петрос, дві Близниці та Стіг.

В ресторані ви можете скуштувати страви за концепцією "український ф’южн", в якій поєднуються українські страви з сучасною європейською кухнею. Шеф-кухар ресторану поділився декількома стравами, які подають в "The Gust 925": кукурудзяний крем-суп з м’ясом краба, чорні солодкі вареники з халвою та ліщиною і судак з лисичками та раковими шийками. Також в ресторані є сніданки, сезонне і дитяче меню, вишукані десерти, широка алкогольна, коктейльна карта та корпоративні пропозиції для приватних заходів.

Свята в ресторані — це ексклюзивні події завдяки повністю функціональному даху з відпочинковою зоною та панорамним краєвидом на 360° на висоті 925 метрів над рівнем моря. Тепер ви на власні очі можете відчути, що таке справжній гастрономічний відпочинок на висоті.

Банно-оздоровчий комплекс "ROSA"

Командна Skogur вже завершує будівництво банно-оздоровчого комплексу "ROSA".

Він розташований серед столітнього лісу таким чином, щоб гості могли насолоджуватися величчю природи з панорамним видом на озеро, яке живиться з природніх струмків та заховане серед смерек. До слова озеро – повністю функціональне, тому гості зможуть поплавати там під час процедур.

Основна мета комплексу – дати гостям можливість відновитись, оздоровитись та відчути справжню магію гірського відпочинку. Банні церемонії за авторською методикою, ванни Марцинішина, сінна і соляна кімнати для релаксації, SPA-масажні та детокс процедури для очищення та оздоровлення організму, сучасний хамам, джакузі-басейн з гідромасажем, інфрачервона сауна, грязьові ванни – все буде доступне для гостей Skogur вже цього літа.

ROSA – це не просто класичне SPA, яке часто можна зустріти в Карпатах, це унікальне місце спокою і безтурботності, як основа філософії гірського містечка Skogur.

Друга черга котеджів Skogur

У 2021 році команда містечка розпочала будівництво другої черги котеджів. Друга черга — це просторіші будинки, з оновленим інтер'єром та більшими терасами, які виходять на захід сонця. Інтер’єри котеджів натхненні нашою культурою, всі меблі та декор лише від українських виробників, які зарекомендували себе на ринку та отримали позитивні відгуки від клієнтів з усього світу.

Ми не лише збільшили площі котеджів, а й по-новому поглянули на дім в горах. Додали панорамності, відкритого простору, зробили всі котеджі видовими: як для тих, хто любить краєвид на гори, так і для любителів сусідства з лісом. Всі тераси котеджів орієнтовані на захід, тому кожен власник та гість будинку зможе насолодитись максимально атмосферним краєвидом у своєму домі.

Влітку 2023 року перші гості 2 черги котеджів Skogur відчують новий рівень відпочинку та сервісу від команди містечка.

Третя черга котеджів Skogur. Екодім

Команда Андрія Мартищука презентує нову чергу будівництва. Це стало справжнім викликом перед архітекторами. Проектна група близько року працювала над рішенням, щоб показати, як можна інтегрувати котеджі в природу і при цьому зберегти ландшафт місцевості. Будинки у третій черзі Skogur проектуються з урахуванням цих принципів:

збереження лісу : посадка будинків відбувалася згідно з розташуванням смерек. До будинків у третій черзі будуть підведені підвісні пішохідні мости, це створить ефект "котеджів, які немов витають в повітрі";

: посадка будинків відбувалася згідно з розташуванням смерек. До будинків у третій черзі будуть підведені підвісні пішохідні мости, це створить ефект "котеджів, які немов витають в повітрі"; енергопасивність: нове покоління будинків спроектовано за принципом технології passive house (PHI);

нове покоління будинків спроектовано за принципом технології passive house (PHI); автономність: в котеджах буде гібридна система енергозабезпечення: накопичення енергії в акумуляційних станціях по типу Tesla powerwall та резервне живлення від генераторів.

Окрім виклику в архітектурі, команда Skogur задає нові тренди й в дизайні інтер’єрів: панорамність, простір, природні матеріали, унікальне планування та інтер’єрні рішення. Третя черга – це нове бачення туристичної нерухомості та підходу до будівництва в горах. Це черговий доказ того, що масштабність проекту не обмежується кількістю збудованих об’єктів, а демонструється сміливістю та виходом за межі звичних рішень.

Апарт-готель Skogur

Команда Skogur поділилась новиною про старт будівництва апарт-готелю поруч з другою чергою котеджів. Завдяки каскадному методу будівництва проекту створюється архітектурний ансамбль гірського містечка. Це дає змогу зберегти панорамність кожного апартаменту та котеджу, незалежно від їх розташування. В центрі апарт-готелю команда Skogur запроектувала басейни для відпочинку, дитячий майданчик, кафе та простір для камерних подій.

Інфраструктура запроектована таким чином, щоб дати можливість відчути всі переваги відпочинку в горах і при цьому насолоджуватись приватністю у власних апартаментах, виконаних у скандинавському стилі, як і котеджі.

Масштабування містечка може говорити лише про одне – проект розвивається стрімким темпом, адже не просто будує нерухомість, а створює власне містечко з унікальною концепцією, філософією та баченням нового рівня туристичної нерухомості в горах.

Приєднатись до спільноти інвесторів Skogur можна вже зараз. Деталі за телефоном 097 144 77 44 або на сайті містечка.