Росіяни знищили, "Автострада" відбудувала: в Чернігові відкрили для проїзду міст через Десну

Київський міст у Чернігові був зруйнований в березні 2022 року, а тепер компанія "Автострада" завершила роботи по його відбудові та відкрила рух цим важливим інфраструктурним об’єктом.

Сьогодні 5 липня о 8 ранку відбудованим мостом через річку Десна, який чернігівці ще називають Київським, поїхав перший транспорт. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук розповів засновник компанії "Автострада" Максим Шкіль.

"У березні 2022 росіяни повністю знищили 2 металеві 80-ти метрові прольоти. На 11-ти метровій глибині лежала не тільки 400-тонна конструкція старого мосту, а й залишки інших мостів, які будувалися на цьому місці з 19 сторіччя. Щоб влаштувати тут нові опори і збудувати тимчасовий міст, перш за все, потрібно було повністю розчистити дно. І це була справді титанічна робота, в якій ми задіяли величезну кількість техніки та працівників. Щодня 24/7 на об’єкті задіяно понад 800 працівників та більше 200 одиниць техніки", — пише Максим Шкіль.

Він розповів, що в ході здійснення робіт на об’єкті піротехніки підривали затоплені балки, після них на дно опускалися водолази, які розрізали шматки конструкції. Інженери Автостради сконструювали спеціальний тяговий пристрій, який стягував шматки до берега, адже найважчі не міг підняти з води жоден кран.

"Водолази здійснювали підводну різку в екстремальних умовах: велика глибина, холодна вода, висока швидкість течії, видимість під водою — не більше 30 см. Вода постійно несла пісок та коріння дерев. Рівень замулення балок на дні сягав понад 7 метрів. Всі роботи виконувались вручну, на глибині 11 метрів, щоб розмити балки, залучали земснаряди. Ми пережили 2 повені. Вода затопила всю прилеглу територію. Нам довелося працювати під час найбільшого зимового паводку на Десні за останні 129 років. Тричі ріка несла з Білорусі уламки криги. Наша команда мала змогу працювати лише з плавзасобів. Але ні на день не зупинила роботи", — каже Максим Шкіль.

За його словами, паралельно з роботами з відновлення Київського мосту Autostrada будує новий сучасний 628-метровий міст на 4 смуги руху – це капітальна споруда на основній київській трасі, яка нарешті розвантажить недобудований міст через Десну у Шестовиці та дорогу Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Як повідомлялось, в квітні 2022 року, одразу після звільнення Чернігівщини, компанія "Автострада" почала відновлювати інфраструктуру області. За цей рік компанія розчистила сотні кілометрів доріг, забезпечила проїзди основними трасами, зокрема М01, М02 та Р69.