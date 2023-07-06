АМКУ підтвердив – Міноборони не надавали дозволу на концентрацію Укрнафти і Укртатнафти, – ЗМІ

В АМКУ обіцяють розібратися із можливими порушеннями закону.

Продовжується скандал навколо набуття державою власності у вигляді пакетів акцій ПАТ "Укрнафта" та "Укртатнафта". Цього разу у Антимонопольному комітеті України визнали, що дозволу на концентрацію цією власності у них Міноборони навіть не просив. Про це "Телеграф" довідався з відповіді АМКУ народному депутату України Олексію Кучеренко на його депутатський запит від 23 червня.

Тоді народний обранець просив надати відповіді на питання:

чи отримував АМКУ заяву на концентрацію акцій "Укрнафта" та "Укртатнафта";

якщо не отримував, просив прийняти міри та з'ясувати, чи э порушення законодавства у діях Міністерства оборони України, котрій належать пакети акцій обох підприємств.

Як визнали в АМКУ, жодних заяв від Міноборони стосовно надання дозволу на концентрацію акцій "Укрнафта" та "Укртатнафта" в Комітеті не отримували, і на даний час з'ясовується, чи не мало місце порушення законодавству про захист економічної конкуренції під час встановлення контролю над підприємствами.

У той же час, у Міністерстві оборони повідомили АМКУ, що такі заяви на отримання дозволу на концентрацію акцій "Укрнафта" та "Укртатнафта" якраз готуються.

Крім того, в самі ПАТ "Укрнафта" та "Укртатнафта" Антимонопольним комітетом України направлені запити стосовно законності суміщення Сергієм Корецьким посад директора в обох підприємствах.

Якщо під час вивчення інформації стосовно суміщення Сергієм Корецьким посад директора в обох підприємствах, та дозволу на концентрацію Мінобороною пакетів акцій ПАТ "Укрнафта" та "Укртатнафта" будуть виявленні порушення закону, в АМКУ пообіцяли Олексію Кучеренко прийняти відповідні законні заходи щодо захисту економічної конкуренції.

У той же час за іншою інформацією Міністерство оборони вважає за доцільне передати активи "Укрнафти" та "Укртатнафти" в управління Міністерства енергетики України.