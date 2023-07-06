На Говерлі від удару блискавки загинув чоловік з 11-річною дівчинкою (фото)

Рятувальникам вдалося врятувати третю постраждалу. Жінку, яка перебувала в шоковому стані поруч із тілами загиблих, разом з іншими туристами супроводили до поста Заросляк і передали медикам.

На горі Говерла через влучання блискавки постраждало троє людей. Чоловік з 11-річною дівчинкою загинули на місці. Третю постраждалу жінку госпіталізували в шоковому стані. Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, внаслідок потрапляння блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років", — повідомили рятувальники.

Фото: ДСНС

До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та селища міського типу Ворохта. Прибувши на місце, вони виявили дівчинку та чоловіка без ознак життя. Жінка поруч із ними перебувала в шоковому стані. Рятувальники супроводили її до поста Заросляк разом з іншими учасниками групи туристів і передали медикам. Загиблих також транспортували на пост Заросляк.

Що робити, якщо гроза застала в горах

У ДСНС України також опублікували правила безпеки, яких необхідно дотримуватися під час грози в горах:

не можна ховатися серед дерев, краще вибрати місце з якимось заглибленням;

ховатися від грози краще поодинці;

бігти в притулок слід повільно і злегка нахилившись. Не варто підійматися на повний зріст, оскільки розряди контактують із найвищою точкою, якою може бути голова людини;

у разі грози потрібно позбутися речей, які є при вас: ножі, браслети, годинники — все це необхідно покласти в захищене місце якомога далі від себе;

не варто лягати на землю, бо тим самим збільшується площа ураження розрядом. Краще присядьте, злегка нахиливши голову, щоб вона не була вищою за предмети навколо вас;

під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів із металу;

не можна користуватися мобільними телефонами;

краще завжди уточнювати прогноз погоди та стежити за штормовими повідомленнями.

Фокус раніше писав про те, що під час сильної грози в аеропорту Літл-Рок у штаті Арканзас (США) блискавка двічі вдарила в літак . Пілотам довелося приземлитися на злітно-посадкову смугу і чекати, поки негода вщухне.