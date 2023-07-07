Канабісу бути: у МОЗ підтримали легалізацію препаратів у медичних цілях

За словами заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна, препарати на основі медичного канабісу будуть рекомендовані винятково під час лікування пацієнтів із конкретним переліком захворювань.

У Міністерстві охорони здоров'я України підтримують легалізацію препаратів, виготовлених на основі медичного канабісу. Таку заяву зробив в ефірі інформаційного телемарафону заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар України Ігор Кузін.

"Із боку Міністерства охорони здоров'я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу", — зазначив Кузін.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, у Верховній Раді чекає на свою чергу законопроєкт, який дозволяє використовувати препарати, виготовлені з медичного канабісу.

Кузін додає, що в законопроєкті йдеться винятково про лікування пацієнтів із хронічними болями, неврологічними та психічними розладами. Жодних інших варіантів легалізації канабісу там не передбачено.

Також санлікар зазначає, що препарати продаватимуть за рецептами та призначатимуть тільки у випадках існування доказової бази щодо ефективності їх використання.

Крім того, важливим етапом буде розробка клінічних протоколів дозування та переліку конкретних випадків, для яких можна застосувати медичний канабіс. На це може піти до пів року. Також препарати мають пройти реєстрацію в Україні.

Кузін додає, що МОЗ уже позитивно оцінило законопроєкт. Тепер справа за депутатами Верховної Ради. Якщо документ схвалять, то його реалізація після ухвалення займе від пів року до року.

Кузін в ефірі з 03:15:15

Нагадаємо, на розгляді у Верховній Раді перебуває урядовий законопроєкт №7457 "Про легалізацію медичного канабісу", його вже підтримав профільний комітет парламенту.

Фокус раніше писав про те, що на підтримку легалізації медичного канабісу висловився й президент України Володимир Зеленський. За словами гаранта, країна потребує сильної галузі ментальної та фізичної реабілітації.