"Планував не Пригожин": в ОП розповіли, хто міг стояти за заколотом вагнерівців

На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, невдале повстання ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним організували військові еліти РФ.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що провалений заколот "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним планували офіцери Головного управління Генштабу ЗС РФ. Про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню Мeduza.

На думку Подоляка, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, зважаючи на свою нездатність до стратегічного планування, просто не міг би самотужки організувати протест.

"На мій погляд, це, найімовірніше, планували офіцери Головного управління Генштабу (ЗС РФ — прим. Фокус). Вони хотіли, як мені здається, компенсувати всі свої втрати, яких зазнали, коли Путін зробив ставку на ФСБ і ФСО", — зазначив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що акція не призвела до результату, оскільки всередині російських військових еліт, ймовірно, не було консенсусу про те, хто забере владу, якщо чинного главу РФ знімуть.

"Гарантом ніхто не виступив — і, відповідно, [Києву] це все не мало сенсу підтримувати", — сказав Подоляк.

На думку радника глави ОП, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" фактично припинила своє існування, оскільки втратила головне джерело фінансування — російську державу. Якась частина бійців піде в Міноборони РФ, ще частина — в Росгвардію, і невелика частина найманців поїде в Білорусь як інструктори для місцевих спецпризначенців.

Глава ГУР України Кирило Буданов зізнався, що "зустрічався" з найманцями ПВК "Вагнер" у багатьох африканських країнах. Однак не підтвердив прямо інформацію про те, що його підлеглі коли-небудь вели "переговори" з Пригожиним. Інформація про це фігурувала в документах американської розвідки, розкритих на платформі групового чату Discord. Йшлося про взаємодію ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та української розвідки в січні поточного року. Нібито Пригожин пропонував передати інформацію ЗСУ про місцезнаходження окупаційних сил в обмін на відхід українських військ із Бахмута.