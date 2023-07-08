Стосуватиметься любителів електронних сигарет: в Україні набуває чинності новий антитютюновий закон

Обмеження торкнуться продажу ароматизованого тютюну для самокруток, електронних сигарет і рідин для їхнього наповнення. Також буде заборонено куріння в громадських місцях пристроїв із системою нагрівання тютюну.

В Україні незабаром може різко знизитися кількість курців, оскільки з 11 липня набуває чинності закон №1978 "Про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", який парламентарії ухвалили наприкінці 2021 року. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

За інформацією відомства, новий закон регламентує такі зміни:

заборонять рекламу та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них;

встановлять штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 020 грн, а в разі повторного протягом року порушення — 10 200 грн;

заборонять продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток;

введуть відповідальність за заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

Заборона продажу електронних сигарет і рідин до них: що зміниться Фото: Скриншот

У пояснювальній записці до документа зазначається, що вживання тютюну — одна з основних причин смертності, якій можна запобігти. Так, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тисяч осіб.

Вживання тютюнових виробів є одним з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань, на які припадає 84% усіх смертей в Україні.

"Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від паління, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин", — ідеться в тексті пояснювальної записки.

Фокус раніше писав про те, що Верховна Рада 29 липня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №8287, який передбачає, що з 2026 року в нашій країні з'явиться електронна марка акцизного податку.