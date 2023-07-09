Не щастить на всіх фронтах: над Кримським мостом пронісся смерч (фото, відео)

Над перекритим Кримським мостом, де утворилися затори з автомобілів, на тлі грозової хмари пронісся смерч, який очевидці встигли зняти на смартфони.

У Криму біля Керченського (Кримського) мосту 9 липня пронісся смерч. Відео цього природного явища опублікували в російському телеграм-каналі ЧП / Крим.

Смерч із вікна свого легкового автомобіля зняв місцевий житель, який проїжджав повз. На тлі темної грозової хмари видно воронку невеликого смерчу. Окупаційна влада півострова станом на зараз не повідомляє, чи постраждав хтось від стихії.

Зазначимо, що негода цієї неділі накрила весь Крим. Півострів накрило зливами з грозами, градом і шквалами з поривами до 20 метрів на секунду.

Крим 9 липня накрила негода

Сильно постраждав від негоди Сімферополь — місто накрила сильна злива з грозою та блискавками. На Сімферопольському вокзалі не могли пройти пішоходи та проїхати машини через те, що локацію затопила вода.

На Сімферополь впала злива, яка затопила район автовокзалу

Потужну зливу зафіксували також в Алупці. Через негоду в різних районах Криму вже відключили електрику.

Нагадаємо, 5 червня в Києві на озері пронісся водяний торнадо. Відпочивальники зняли незвичайне природне явище на камеру. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, торнадо над водою найчастіше фіксуються в тропіках або субтропіках.

А 25 травня смерч пронісся в Одеській області. Тоді злива затопила вулиці в Одесі, а в Олександрівці блискавка спалила будинок.