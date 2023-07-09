Сів п'яним за кермо та в'їхав у дерево: на Київщині внаслідок ДТП загинула дитина (фото)

Загиблому хлопчику було 2 роки, також від зіткнення постраждали діти віком 8 та 15 років. Аварія сталася вночі у селі Ніжиловичі.

Двоє дітей та четверо дорослих постраждали внаслідок ДТП у Київській області. Дворічний хлопчик загинув у "швидкій". Про це 9 липня повідомила у соцмережах пресслужба поліції Київщини.

"Подія сталася в центрі села Ніжиловичі, вчора, близько 23 години. Попередньо, 46-річний водій Skoda з явними ознаками сп’яніння не впорався з керуванням та в’їхав у дерево", — проінформували правоохоронці.

За даними слідства, водій та шестеро пасажирів машини отримали ушкодження різної тяжкості. Серед постраждалих — діти віком 8 та 15 років. Ще одна дитина, дворічний хлопчик, померла у кареті "швидкої".

"Іншим медики надають допомогу, встановлюються діагнози", — додали в поліції.

Фото: Поліція Київщини Фото: Поліція Київщини Фото: Поліція Київщини

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