Антитютюновий закон в Україні: що змінилося та які заборони з'явилися з 11 липня (інфографіка)

Новий закон передбачає заборону реклами та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них, а також продажу ароматизованих сигарет та тютюну для самокруток.

В Україні набуває чинності новий антитютюновий закон. Він був прийнятий Верховною Радою ще наприкінці 2021 року. Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Telegram.

Повідомляється, що згідно із законом №1978 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" вносяться такі зміни:

встановлюється заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

уводиться штраф за продаж особам тютюнових виробів, які не досягли віку 18 років, у розмірі 1 020 грн., а у разі повторного протягом року порушення штрафна санкція виросте до 10 200 грн.;

встановлюється заборона на продаж ароматизованих сигарет та тютюну для самокруток;

вводиться відповідальність за куріння з використанням пристроїв для нагрівання у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

Заборона продажу електронних сигарет та рідин до них: що зміниться Фото: Госпродпотребслужба

У Держпродспоживслужбі зазначили, що тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, які ввели в обіг до набрання чинності Законом, підлягають реалізації. Однак до закінчення терміну їхньої придатності, але не довше 12 місяців з дня набрання чинності Законом.

Також зазначимо, що в записці пояснення до документа йдеться, що від вживання тютюну в Україні в рік помирає близько 130 тисяч осіб. Головною метою законопроекту є захист здоров'я українців.

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