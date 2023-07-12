Проросійський олігарх, власник групи "ТІС" Федоричев через суд намагається зняти санкції, — журналіст

За даними журналіста Сергія Іванова, Федоричев пропонував суддям Верховного суду хабар за винесення рішення на його користь.

Двічі санкціонований Україною проросійський олігарх, власник найбільшого стивідорного оператора України групи "ТІС" Олексій Федоричев подав до суду позов з вимогою зняти з нього санкції, скасувавши відповідний указ президента Володимира Зеленського. Розгляд справи Верховним судом призначено на 17 липня. Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Іванов, пише УНІАН.

Він нагадав, що під українські санкції Федоричев потрапляв у 2019 і 2022 роках. РНБО вбачає в його комерційній діяльності забезпечення суттєвого джерела доходів для уряду Росії, яка веде проти України агресивну війну.

Федоричев народився у Красноярську, мешкає в Монако, а заробляє в Україні. Йому належать компанії "ТІС-Зерно" і "ТІС-Міндобрива". Його бізнес розвивається навіть попри повномасштабне російське вторгнення: порт, причали і термінали групи ТІС — основні ворота зернового коридору.

"Цікаво, як російський олігарх вибив собі такий ласий шматок і чи не було його включення в експортний ланцюг принциповою вимогою Росії?", — пише Сергій Іванов.

За його даними, Федоричев пропонував суддям Верховного суду хабар за винесення рішення на його користь.

"Якщо суд стане на бік російського олігарха, скандал з Князєвим (ексголова Верховного суду) заграє новими барвами, враховуючи, що олігарх Жеваго, за справу якого давали хабар Князєву — бізнес-партнер Федоричева, вони разом володіють портом ТІС-Руда", — йдеться в дописі.

Окрім цього, Федоричев перебуває у розшуку у кримінальному провадженні про розкрадання Державної зернової корпорації України. В 90-ті та на початку 2000-х він підозрювався правоохоронними органами Франції та Італії у відмиванні грошей мафії, торгівлі зброєю і наркотиками.

На думку Сергія Іванова, цих фактів достатньо не лише для застосування санкцій проти Федоричева, але й для націоналізації його активів в Україні на користь держави.

"Сподіваюсь, Президент, РНБО, СБУ приймуть цю раціоналізаторську ідею. Не може цілий портовий гігант бути активом росіянина. Ми постійно вимагаємо від світу посилення санкційного тиску, але не завжди самі діємо симетрично стосовно тих, хто фінансує російську агресію", — вважає журналіст.