Легалізація медичного канабісу: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

"За" законопроєкт №7457 проголосували 268 із 341 присутніх депутатів.

У четвер, 13 липня, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №7457, що стосується легалізації медичного канабісу. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідний проєкт закону проголосували 268 депутатів.

Що відомо про легалізацію канабісу

У Міністерстві охорони здоров'я України підтримують легалізацію препаратів, виготовлених на основі медичного канабісу. Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар України Ігор Кузін.

У законопроєкті йдеться виключно про лікування пацієнтів із хронічними болями, неврологічними та психічними розладами. Жодних інших варіантів легалізації канабісу там не передбачено.

Крім того, важливим етапом буде розробка клінічних протоколів дозування і переліку конкретних випадків, для яких можна застосувати медичний канабіс. На це може піти до півроку. Також препарати мають пройти реєстрацію в Україні.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що на підтримку легалізації медичного канабісу висловився і президент України Володимир Зеленський. За словами гаранта, країна потребує сильної галузі ментальної та фізичної реабілітації.