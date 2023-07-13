Під Києвом горить елітний ресторанний комплекс, що належав російському бізнесмену

Queen Country Club у Козині Київської області, на території якого зафіксували пожежу, входив до холдингу Bulldozer Group, що належав російському мільйонерові Олександру Орлову. Рік тому Бюро економічної безпеки України наклало арешт на майно бізнесмена, яке оцінили в 400 млн грн.

На території елітного ресторанного комплексу Queen Country Club, розташованого в селищі Козин під Києвом, почалася пожежа. Горить лазня та ігрова кімната. Про це повідомляють в "РБК-Україна" з посиланням на спікера ДСНС Київської області Вікторію Рубан.

За словами Рубан, пожежа горить в окремій будівлі. Причина загоряння поки невідома. Відео, на якому можна помітити пожежу на території комплексу, з'явилося в місцевих Telegram-каналах.

На записі видно, що відпочивальників мало бентежить загоряння на території елітного заміського комплексу. Гості продовжують спокійно грати в настільний теніс на тлі палаючої будівлі.

Елітний комплекс відпочинку Queen country club розташований у районі Конча-Заспи на півдні Києва і входив до ресторанного холдингу Bulldozer Group, власником якого був російський бізнесмен Олександр Орлова. Групі в Україні належали ресторани Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Риба Пила, Fish Fetish.

У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Bulldozer Group повідомила, що йде з українського ринку. А команда, яка розвивала ресторани групи в Україні, заявила, що розриває співпрацю з холдингом.

"Не дивлячись на те, що в кожній країні офіси Bulldozer Group працюють автономно, українська команда відмовляється співпрацювати з представниками компаній, пов'язаних з країною-агресором, і засуджують дії влади Російської Федерації. Війну нічого не може виправдати. Смерті українців — більше привід, щоб розірвати будь-які зв'язки з Росією", — заявили тоді в українській команді.

У липні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили, що заарештували нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольні особи належало одному з російських мільйонерів, чиє ім'я вони не назвали. Ресторатор намагався уникнути можливих санкцій, плануючи фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи. У БЕБ уточнили, що арештоване по всій Україні майно оцінюють у понад 400 млн грн.

За інформацією ЗМІ, йшлося про російського бізнесмена Олександра Орлова, який володів Bulldozer Group. А серед арештованого майна, імовірно, був ресторанний комплекс Queen country club.

Фокус раніше писав про те, що в Деснянському районі Києва на лівому березі Дніпра 9 липня спалахнула масштабна пожежа. Горіла АЗС, в яку на швидкості влетіла іномарка. У результаті події постраждали три людини, двоє з них були терміново госпіталізовані.