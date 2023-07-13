6,5 тисяч одиниць майна: в Україні створено детальну карту будинків та земельних ділянок УМП МП

Розробники реєстру зібрали в одному місці інформацію про все майно російської церкви та про те, кому воно належить. Тепер буде легше вилучати приміщення, які церковникам не належать.

В Україні запрацював реєстр майна, яким володіють громади УПЦ МП в усіх областях України. В реєстрі є адреса кожного з 6676 об'єктів, які перебувають у використанні священників російської церкви — земельні ділянки та будівлі. Базу даних створено на порталі NGL.media.

Мета створення реєстру — відділити приватне майно УПЦ МП від майна державного та комунального. Якщо буде відомо, що та чи інша ділянка, чи церква, чи інше приміщення не належать церковникам, то будуть законні підстави його вилучити.

У базі даних зібрано адреси та площі 6676 од. різного майна. У тому числі:

будівель — 2876 шт.;

земельних ділянок — 3800 шт.

Також створено інтерактивну карту, на якій позначено усі об'єкти. Карта свідчить, що найщільніше об'єкти УПЦ МП розташовані в Києві, а також в Закарпатській та Чернівецькій областях. Хоча це не свідчить, що їх там кількісно більше.

Карта, на якй позначено усе майно УПЦ МП

Нижче на сторінці можна побачити список нерухомості, якою володіє російська церква. Список можна відфільтрувати по ключовому слову. Наприклад, якщо ввести у спеціальному полі слово "Київ", то можна побачити перелік з 738 будівель.

Якими приміщеннями розпоряджається УПЦ МП в Києві

Крім того, у матеріалі є дві інфографіки, які дають більше уявлення щодо розподілу майна УПЦ МП по областях. Наприклад, на Закарпатті, Донеччині та Київщині — російська церква має найбільше майна.

Нерухоме майно, яким користується УПЦ МП

Поділ майна на приватне, державне та комунальне — на ще одному зображення. У даному випадку видно, що громади у Києві найбільше розпоряджаються приватним майном, на Одещині — комунальним, а на Херсонщині — приватним

Земельні ділянки, якими користується УПЦ МП

На порталі Opendatabot — перелік усіх громад, епархій, парафій УПЦ МП — усі вони зареєстровані як релігійні організації: кожна громада — окрема юридична особа. Тобто не існує єдиної юридичної організації в Україні, яка б називалась УПЦ МП — натомість є тисячі дрібних філій російської церкви

Карта церков УПЦ МП

Нагадуємо, наміснику Києво-Печерської лаври Павлу Лебедю оголосили нову підозру. СБУ проаналізувала інтерв'ю, яке він дав незадовго до затримання, і виявила, що у ньому він заперечує існування української державності.

Між тим Міністерство культури України намагається повернути державну власність — Києво-Печерську лавру. Юридичний відділ УПЦ МП запевнив, що церковники не вийдуть з Лаври, при цьому аргументують, що діють відповідно до Конституції.