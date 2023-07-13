Отримала у 2014 році: журналісти виявили у судді Донецького адмінсуду паспорт РФ (фото)

Журналісти з'ясували, що суддя Людмила Арестова з 2018 по 2022 рік провела 250 днів на території тимчасово окупованого Криму.

Журналісти програми "Схеми" припускають, що у судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової є російське громадянство. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Інформація про те, що Арестова є громадянкою РФ зафіксована в автоматизованій системі "Роспаспорт". Там зазначено, що суддя отримала російський паспорт 10 квітня 2014 року відповідно до так званого "договору про прийняття Криму до складу Росії" у 2014-му році. Згідно з документом, громадяни України та особи без громадянства, які проживають на той момент на території півострова, були визнані громадянами РФ.

Журналісти також з'ясували, що Арестова провела на території тимчасово окупованого Криму понад 250 днів у період із 2018 року до січня 2022 року.

У коментарі "Схемам" суддя зазначила, що російського паспорта у неї немає, хоча їй могли його "видати", як і всім зареєстрованим жителям Криму після псевдореферендуму навесні 2014 року. Арестова також додала, що дійсно відвідувала півострів у зазначений період, оскільки відвідувала своїх літніх батьків.

Фото: Схеми

Проте журналісти стверджують, що суддя все-таки використовувала свій російський паспорт щонайменше один раз, коли проходила тест на коронавірус на непідконтрольній Україні території. Представникам ЗМІ вдалося отримати цю інформацію з бази даних російської приватної медичної лабораторії "Гемотест". У липні 2022 року через витік інформації російський суд оштрафував медзаклад на 60 тисяч рублів.

Фото: Схеми

Під час проходження тесту на коронавірус Арестова вказала дані свого російського паспорта. У "Гемотесті" журналістам також підтвердили, що для здачі тесту на коронавірус пацієнти обов'язково мають пред'явити оригінал паспорта РФ.

За словами самої Арестової, історія з наявністю у неї російського громадянства не нова. Державне бюро розслідувань викликало суддю на допит, а в її будинку і на роботі проводилися обшуки. Арестова вважає, що справа проти неї була сфабрикована і два роки намагається відстояти свою правоту.

Хто така суддя Людмила Арестова

Людмила Арестова з 2001 року працювала в Севастополі. Вона пройшла кар'єрний шлях від помічника прокурора до заступника керівника апарату місцевого окружного адмінсуду.

У 2013 році указом експрезидента-втікача Віктора Януковича Арестову призначили на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду строком на п'ять років. У 2019 році її повноваження продовжив на той момент президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, 2014 року після початку збройної агресії РФ на сході України Донецький окружний адміністративний суд переїхав до Слов'янська. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну суд здійснює правосуддя в Дніпрі. Там розглядають справи, пов'язані зі спорами фізичних або юридичних осіб із державними установами, оскарженням їхніх рішень, дій чи бездіяльності.

Фокус раніше писав про те, що у близьких родичів заступника голови Служби безпеки України Сергія Наумюка виявили російське громадянство. Батько і брат заступника голови СБУ отримали документи після окупації росіянами Луганська 2014 року і, щойно змогли покинути тимчасово окуповану територію, намагалися відмовитися від громадянства.