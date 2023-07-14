У Криму після звільнення вирощуватимуть медичний канабіс, — Ташева

Подібна ідею виникла в учасників саміту Кримська платформа рік тому, коли вони працювали над стратегією економічного відновлення півострова після його повернення до складу України.

Після того як Україна деокупує півострів Крим, там можуть почати вирощувати медичний канабіс у разі його легалізації в країні. Про це заявила представниця президента України в АРК Таміла Ташева у себе на сторінці у Facebook.

За її словами, ідея виникла ще минулого року під час роботи над стратегією економічного відновлення півострова на саміті Кримська платформа. В обговоренні брали участь команда Київської школи економіки, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також Центр оборонних стратегій.

"Вирощування медичного канабісу в окремих регіонах Криму (після його легалізації в Україні). Також сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його в інші країни, де цю речовину легалізовано". Саме ця ідея рік тому була відображена в документі", — повідомила Ташева.

Вона подякувала народним депутатам Верховної Ради, які 13 липня підтримали в першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України згодні з необхідністю легалізувати в нашій країні препарати, виготовлені на основі медичного канабісу. Їх призначатимуть винятково для пацієнтів із хронічними болями, неврологічними та психічними розладами. Жодних інших варіантів легалізації канабісу не передбачено.

Важливим етапом після ухвалення Верховною Радою закону загалом буде розробка клінічних протоколів дозування і переліку конкретних випадків, за яких можна призначати медичний канабіс. На це може піти до півроку. Крім того, препарати на основі медичного канабісу мають пройти реєстрацію в Україні.

Фокус писав про те, що на підтримку легалізації медичного канабісу висловлювався президент України Володимир Зеленський. Він заявляв, що наша країна має застосовувати найкращі світові практики в реабілітації, навіть якщо вони здаються складними або незвичними.