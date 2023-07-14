Гончаренко про заяву Кубракова: Публікувати під час війни дані про мости — це своїми руками наводити на них ракети ворога

Публікувати на державних ресурсах дані про стратегічно важливі об'єкти під час війни — своїми руками наводити ракети росіян. Про це заявив у своєму Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, коментуючи інформацію про українські мости, опубліковану 13 липня на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає"Гордон".

"На сайті Міністерства розвитку громад з'явилася інформація, завдяки якій росіянам не потрібні розвіддані для знищення інфраструктури України. Мінрозгром на чолі з віцепрем'єром, [міністром з питань розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром] Кубраковим розповіли усім, зокрема й росіянам, дані про 22 454 мости. Розповідати про такі стратегічно важливі об'єкти як мости — це своїми руками наводити ракети росіян. Кубракову залишилося пройтися мостами з телекамерами, показати слабкі місця", — заявив Гончаренко.

Народний депутат вважає, що було б краще, якби уряд просто відремонтував мости, які перебувають у нього на балансі, а не розповідав про їхній стан.

"[У Мінрегіоні] зазначили, що близько 10% українських мостових споруд перебувають в аварійному стані. Ну і, щоб ворогу було вже абсолютно зрозуміло, уточнили: "Два великі мости з високою інтенсивністю руху, які розташовані в Києві. Йдеться про міст імені Патона та міст Метро". Тобто мости, які на балансі в уряду, були позначені урядом, що вони в дуже поганому стані, могли б бути тихенько відремонтовані урядом. Але ні, про це Кубраков сигналізує публічно", — наголосив Гончаренко.

Нардеп застерігає, що "заява Кубракова допоможе росіянам знищити українські мости".

"Це неприпустима ситуація як для фізичної безпеки українців, так і для обороноздатності та економіки України загалом, каже Кубраков. Корисні для росіян міністри в українській владі — ось неприпустима ситуація для фізичної безпеки українців", — резюмував Гончаренко.