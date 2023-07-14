Пожежа на АЗС у Києві: у лікарні помер підліток, який був у машині під час ДТП

Повідомляється, що померлий пасажир був братом 21-річного водія. Обидва родичі з опіками перебували в реанімації у важкому стані.

Унаслідок ДТП, через яку 9 липня виникла пожежа на АЗС на Броварському проспекті в Києві, у лікарні помер 17-річний підліток. Про це розповіла прессекретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі порталу"РБК-Україна".

За попередніми даними, автомобіль Audi на великій швидкості рухався Броварським проспектом. Водій здійснив з'їзд у бік автозаправки, але не встиг загальмувати. Унаслідок цього машина врізалася в резервуар із паливом, що і стало причиною пожежі на АЗС. У результаті постраждав підліток, який 14 липня помер через отримані травми.

За словами Гірдвіліс, померлий пасажир був братом 21-річного водія. Обидва родичі з опіками перебували в реанімації. Лікарі оцінювали їхній стан як важкий. Також унаслідок інциденту довелося госпіталізувати одного з працівників АЗС. Його стан був середнім.

Нагадаємо, що 9 липня повідомлялося про пожежу на АЗС. Загалом у гасінні вогню було задіяно 30 осіб особового складу ДСНС. Також на місці працювали 5 одиниць спеціальної техніки.

Також 9 липня повідомлялося, що ввечері на Київщині внаслідок ДТП загинула дитина. Загиблому хлопчику було 2 роки, також від зіткнення постраждали діти віком 8 і 15 років. Аварія сталася вночі в селі Нежиловичі.