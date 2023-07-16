День державного суверенітету: як Рада ухвалила історичне рішення у 1990 році (фото)

У Мінкульті поділилися унікальними кадрами, які вже стали історією. 33 роки тому народні депутати ухвалили рішення, що визначило Україну як самостійну державу.

16 липня в Україні відзначається День державного суверенітету, який було ухвалено 33 роки тому. Увесь цей час українці доводять усьому світу, що мають власну історію та культуру. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Рівно 33 роки тому народні депутати Верховної Ради ухвалили декларацію про державний суверенітет, що стала основою для нової Конституції та власних законів. Усе це визначило нашу країну як суверенну державу в межах існуючих кордонів.

"Сьогодні світ надихається тим, як ми захищаємо і продовжуємо боротися за свою державність", — ідеться в повідомленні.

Декларація про державний суверенітет: як це було

На опублікованих Міністерством культури та інформаційної політики кадрах можна побачити, як мітингувальники цього дня з прапорами очікували, доки народні депутати остаточно ухвалять рішення, яке визначило наше майбутнє.

В Україні відзначають 33-ю річницю Дня державного суверенітету Фото: Міністерство культури В Україні відзначають 33-ю річницю Дня державного суверенітету Фото: Міністерство культури

Також можна побачити, як народні депутати очікують ухвалення рішення. У результаті з 385 осіб, які зареєструвалися в залі, 335 виступили за це рішення. Лише 4 народні депутати виступили проти, а ще 26 вирішили не голосувати. Рішення було ухвалено.

В Україні відзначають 33-ю річницю Дня державного суверенітету Фото: Міністерство культури В Україні відзначають 33-ю річницю Дня державного суверенітету Фото: Міністерство культури

На наступному кадрі можна побачити народних депутатів від "Народної ради" після голосування за Декларацію про державний суверенітет України (зліва направо): Левко Горохівський, Олесь Шевченко, Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Михайло Горинь, Богдан Ребрик, Ірина Калинець, Вʼячеслав Чорновіл, Богдан Горинь, Генріх Алтунян, Михайло Косів.

В Україні відзначають 33-ю річницю Дня державного суверенітету Фото: Міністерство культури

На честь річниці з цього приводу висловився і Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він зазначив, що з прийнятим 33-роки тому рішенням ніяк не може змиритися Російська Федерація.

"Саме ця Декларація визначила Україну як суверенну державу! У межах існуючих кордонів і з правом української нації на самовизначення. І саме ця Декларація стала фундаментом нашої незалежності. Незалежності, з якою імперська Росія не змогла змиритися", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що Верховна Рада офіційно перенесла дати 3 популярних українських свят. Йдеться про Різдво, День української державності та День захисників і захисниць.