Горять поля з пшеницею: Миколаївську область охопили масштабні пожежі, — ДСНС (відео)

За інформацією рятувальників, загоряння сталося біля села Красне Воскресенське. Надзвичайникам вдалося локалізувати й ліквідувати горіння на площі 10 га.

У Миколаївській області продовжують реєструвати випадки загорянь на полях. Необережне поводження з вогнем або навмисні підпали призводять до масштабних пожеж на полях. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"16 липня о 10:50 на пункт зв'язку 16 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загоряння пшениці на корені, пожнивних рештках і лісосмузі за межами с. Красне Воскресенської територіальної громади Миколаївського району", — заявляють рятувальники.

Після прибуття за допомогою оперативних дій, застосовуючи пожежні стволи на підручні засоби, рятувальникам вдалося локалізувати й ліквідувати горіння на площі 10 га.

За даними надзвичайників, до місця направлено чергові караули 16 і 4 ДПРЧ.

У ДСНС зазначили, що вогнем знищено також автомобіль ВАЗ 2103, пошкоджено ще дві лісосмуги та зрошувальну консоль. Завдяки професійним діям рятувальникам врятовано поле пшениці площею понад 70 га.

"Рятувальники наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки в екосистемах, особливо в пожежонебезпечний період", — додали в повідомленні.

Миколаївську область охопили масштабні пожежі

Миколаївську область охопили масштабні пожежі

Нагадаємо, що 9 липня повідомлялося про пожежу на АЗС. Загалом у гасінні вогню було задіяно 30 осіб особового складу ДСНС. Також на місці працювали 5 одиниць спеціальної техніки.

А також 13 липня на території елітного ресторанного комплексу Queen Country Club, розташованого в селищі Козин під Києвом, почалася пожежа.