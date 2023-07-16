"Вселився люцифер": у Харкові хлопець убив усю родину та скоїв смертельну ДТП (фото)

За інформацією слідства, у загиблих трьох осіб були зафіксовані ножові поранення. Найближчим часом йому буде оголошено підозру, а також суд обере запобіжний захід.

У Харкові чоловік скоїв потрійне вбивство та смертельну ДТП, тому що в нього нібито вселився люцифер. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури 16 липня.

За даними слідства, сталася трагедія посеред білого дня в неділю. 20-річний хлопець убив у квартирі на вулиці Метробудівників свою 10-річну сестру, матір і вітчима. У всіх трьох жертв було виявлено ножові поранення.

"Після скоєння вбивств зловмисник через службу таксі викликав автомобіль. Під загрозою застосування ножа він відібрав автівку у водія, а сам далі поїхав по місту. Під час керування в районі перехрестя проспекту Героїв Праці та Гвардійців-Широнінців зловмисник вчинив ДТП — на місці загинув 52-річний чоловік, який в цей час переходив дорогу по пішохідному переходу", — йдеться в повідомленні.

У Харкові чоловік скоїв потрійне вбивство та летальну ДТП Фото: Прокуратура Харьковской области У Харкові чоловік скоїв потрійне вбивство та летальну ДТП Фото: Прокуратура Харьковской области

Після цього співробітники правоохоронних органів оперативно його затримали.

Наразі вирішується питання про те, щоб оголосити йому про підозру, після чого прокурори обиратимуть ув'язненому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Голова Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко також поділився деякими подробицями трагедії.

"Не знаю, як його назвати. Каже, в мене вселився люцифер! Рускій дух, люцифер, скільки ще можливо. Переможемо! Обов'язково переможемо! Спасибі поліцейським за роботу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що рецидивіст, який відсидів за вбивство, напав на відпочивальників у Києві. Співробітники правоохоронних органів зазначають, що люди почали робити зауваження підозрюваному. Це йому дуже не сподобалося, після чого й стався інцидент.