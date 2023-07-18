"Отримали багато запитань": у Миколаєві хочуть витратити понад 5 млн гривень на люки (фото)

У місцевому ДЖКГ заявили, що головною метою запланованих робіт є встановлення люків урівень з асфальтним покриттям, що зробить пересування містом безпечнішим і комфортнішим.

Департамент житлово-комунального господарства (ДЖКГ) Миколаївської міської ради оголосив тендер на заміну каналізаційних люків по Центральному проспекту за понад 5 мільйонів гривень. Про це стало відомо завдяки порталу ProZorro.

Судячи з оприлюднених даних, на заміну та встановлення 196 люків у Миколаєві готові витратити 5 мільйонів 550 тисяч 426 гривень. Так, вартість одного люка перевищуватиме 28 тисяч гривень.

У ДЖКГ зазначили, що "отримали багато запитань" щодо згаданого тендера. Як зазначають у відомстві, заміна 40 тонних люків з бетонною вставкою включатиме демонтаж старих люків, укладання монтажної суміші та встановлення нових люків.

Крім того, план передбачає нанесення покриття з холодних асфальтобетонних сумішей завтовшки 3 сантиметри, навантаження і вивезення сміття, а також узгодження підрядником схеми організації дорожнього руху з поліцією.

"Головною метою цих робіт є те, що нові каналізаційні люки будуть встановлені врівень з асфальтовим покриттям, що позитивно вплине на безпеку та комфорт руху містом", — заявили в ДЖКГ.

У Миколаєві хочуть встановити нові люки

На ініціативу відреагував блогер Андрій Луганський. Він висловився щодо ціни одного люка, запитавши, чому не можна вибрати дешевші варіанти.

Андрій Луганський висловився про закупівлі люків

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