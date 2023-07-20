Муніципальна охорона та лікарі намагалися допомогти військовому, який помер у столичній лікарні, — ЗМІ (відео)

Бійця 95 ОДШБр, який помер на території Київської міської клінічної лікарні №4, намагалися врятувати працівники муніципальної охорони та лікарі, в той час як він намагався завдати собі шкоди. Про це свідчить відео, що з'явилося в соцмережах, передають "Українські новини".

У соцмережах з'явилося відео з камер спостереження і нагрудних камер у день загибелі бійця 95 ОДШБр на території Київської міської клінічної лікарні №4 Соломянського району, де він проходив лікування.

На відео видно, що чоловік перебуває у збудженому стані, бігає, неодноразово падає, перевертається та кричить. Своєю чергою представники муніципальної охорони та лікарі намагаються йому допомогти.

Як повідомлялося раніше, 16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив його на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу. Співробітники муніципальної охорони разом із медиками доправили потерпілого до палати, згодом чоловік був переведений у реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця.