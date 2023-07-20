Народження на ТОТ: в Офісі Омбудсмена пояснили, як отримати українське свідоцтво

Український суд в невідкладному порядку розглядає справи про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території.

Батьки немовлят, які народилися на тимчасово окупованих територіях можуть легалізувати свідоцтво про народження. Про це повідомили в Офісі Омбудсмена.

"Стаття 7 Конвенції ООН про права дитини встановлює право кожної дитини на громадянство з моменту її народження. Збройна агресія російської федерації ускладнює забезпечення цього права для українців, які народилися на тимчасово окупованій території", – повідомили в Офісі.

Таким чином в Україні розробили механізм дій, завдяки якому батьки зможуть отримати українське свідоцтво про народження дитини. Для цього батькам, родичам або іншим законним представникам дитини незалежно від свого місця проживання, потрібно звернутися із заявою до будь-якого суду поза тимчасово окупованою територією. У заяві потрібно вказати факт, який ви просите встановити, причини неможливості отримання або відновлення документів, що підтверджують цей факт та докази, які підтверджують народження дитини. До цієї заяви необхідно додати копії документів, що підтверджують народження дитини, копії паспортів та ІНН батьків, копію свідоцтва про шлюб (за наявності) та довідку про неможливість відновлення втрачених документів.

"Справи про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території розглядаються судом невідкладно. Якщо заява задовольняється, суд видасть копію рішення, де будуть зазначені дані про народження дитини", – пояснили в Офісі Омбудсмена.

Своєю чергою до заяви вноситься номер судового рішення та обирається відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де можна отримати свідоцтво про народження дитини. Для того, аби отримати свідоцтво про народження, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану потрібно подати копію рішення суду та паспорт. Ви зможете отримати свідоцтво в день подання рішення суду. Також можливе подання заяви про встановлення факту народження дитини на ТОТ через Державну систему електронної ідентифікації "Електронний суд".

Додали, що потрібно подати заяву на отримання комплексної послуги "єМалятко" на порталі Дія після отримання номера судового рішення. Готове свідоцтво про народження дитини потрібно отримати особисто.

Нагадаємо, експертна місія ОБСЄ вважає, що насильницьке переміщення українських дітей на тимчасово окуповані території та на територію Російської Федерації може бути прирівняне до воєнного злочину.