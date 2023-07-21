Наймасштабніша ремонтна кампанія: Мінреінтеграції – про підготовку до опалювального сезону

В Україні проводять роботи з відновлення електричних підстанцій з мережами та об’єктів теплової генерації.

У ході підготовки до нового опалювального сезону в Україні триває наймасштабніша ремонтна кампанія на енергооб’єктах. Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції у Telegram.

"Наразі в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія на енергооб’єктах. Насамперед планується відремонтувати об’єкти генерації", — розповіли в Мінреінтеграції.

Таким чином нині ведуться роботи з відновлення електричних підстанцій і мереж, та об’єктів теплової генерації. Особливо це відбувається в регіонах, де ремонт є критично важливим.

Своєю чергою в межах підготовки до нового опалювального сезону в Україні формують запас необхідного обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після потенційних ворожих атак.

Як зазначили в Мінреінтеграції, загальне фінансування в обсязі 500 мільйонів доларів передбачає один із проєктів підтримки енергетики "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів". Також є ще одна угода — грант на 37,74 мільйона євро на спеціальне обладнання, що спрямують національному оператору системи передачі Укренерго. Цей грант Україна отримає від Німеччини.

Нагадаємо, в Асоціації міст України розповіли, що в червні 2023 року муніципалітети почали скаржитися Кабінету Міністрів через підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону. Зокрема, вони кажуть, що є загроза залишитися взимку без тепла.

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов у травні 2023 року заявив, що наступний осінньо-зимовий період Україна планує пройти виключно з газом власного видобутку.