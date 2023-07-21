Зельмаєр, Кропачов і Ландесманн відповіли на запитання провідного журналу Австрії про повоєнне відновлення України

До річниці з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну провідний діловий журнал Австрії "Тренд" підготував розгорнутий редакційний матеріал про повоєнну відбудову України, в якому зібрав думки відомих європейських політиків, бізнесменів та експертів, передає "24 канал".

На думку генерального секретаря Європейської комісії (2018-2019) Мартіна Зельмаєра, велика реконструкція української економіки може розпочатися тільки після закінчення війни, але вже зараз створюється прозора донорська платформа, запущена країнами "Великої сімки" і ЄС восени 2022 року. У проєкті беруть участь Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, вітається підтримка інших країн. Розроблено близько 850 проєктів, керувати якими буде Україна за координації з боку Європейської Комісії: "Оскільки Україна одночасно готується до вступу в ЄС, тим важливіше, щоб ЄС узяв на себе цю роль. Україна вже зараз дотримується близько 70 відсотків acquis, тобто правових вимог ЄС. Необхідні подальші реформи, але останнім часом досягнуто помітного прогресу, наприклад, у боротьбі з корупцією".

Говорячи про використання коштів з конфіскованих активів російських олігархів для реконструкції (зокрема, 300 мільярдів доларів США в заморожених російських валютних резервах), Зельмаєр говорить про те, що один з варіантів — поставити виділення коштів у залежність від того, які саме зобов'язання з виплати повоєнних репарацій візьме на себе Росія: "У будь-якому разі валютні резерви, що потрапили під санкції, є важливим пішаком в руках міжнародного співтовариства, щоб покласти край агресивній війні Росії."

Український бізнесмен, власник групи компаній "Укрдонінвест" Віталій Кропачов вважає, що необхідні умови для успішної реконструкції є доволі очевидними: українським компаніям знадобиться швидкий прогрес України на шляху до вступу в ЄС, доступ до європейських ринків, дешеві кредити та спільні підприємства, щоб мати змогу перейти від розвитку суто сировинних галузей до розвитку галузей із більшою доданою вартістю. Також важливим фактором для економічного відновлення є повернення українців додому. Видання зазначає, що для вирішення зазначеного завдання група компаній Кропачова запустила проєкт зі створення житлових комплексів та їх об'єднання з виробничими циклами. У результаті люди, які повернуться і оселяться в таких комплексах, будуть відразу ж забезпечені роботою. Пілотний проєкт групи буде запущено в Київській області.

Міхаель Ландесманн, колишній голова Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW) та економічний радник президента Єврокомісії Романо Проді вважає вступ України до ЄС упродовж наступних 2-3 років досить реальним. Такі терміни залишаються відкритими, але "завдяки участі України в багатьох програмах ЄС цей процес може бути прискорений".

На його думку, той факт, що останніми роками українська економіка розвивалася в бік відходу від Росії та зближення із західними ринками та їхніми вимогами, допоможе їй і після війни. Найбільший потенціал для модернізації мають східні області, завдяки високому ступеню індустріалізації та багатим газовим родовищам. При цьому "тут взяти участь в інвестуванні доведеться і державі, тому що прикордонні зони, ймовірно, занадто ризиковані для приватних інвесторів, хоча загалом довіра до українських інститутів зростає... Вражає, наскільки ефективно розвивається країна, незважаючи на війну". На його думку, контроль з боку країн-донорів може ще більше прискорити необхідні структурні реформи в українській адміністрації та судовій системі.