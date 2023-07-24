Більше 30 нових шкільних укриттів: в Україні стартував благодійний проєкт нардепа Андрія Богданця Freedom Space

В Україні стартував проєкт Freedom Space, в рамках якого буде облаштовано понад 30 комфортних укриттів у школах та дитячих садках. Проєкт охопить різні міста України від Тернополя та Хмельницького до Харкова та Запоріжжя, йдеться в ефірі телеканалу "Еспресо".

Державні кошти витрачатися не будуть: проєкт реалізує благодійний фонд "Допоможемо разом", а фінансує міжнародний донор – Freedom Holding Corp.

"Ми обрали школи, в яких укриття непридатні для перебування дітей. Це просто захаращені бетонні підвали, вкриті пилом", — пояснює засновник проєкту, народний депутат від "Слуги Народу" Андрій Богданець.

За його словами, в цих підвалах не просто побілять стіни та пофарбують двері. В укриттях з’являться нові меблі, дитячі килимки, зручні крісла, м’які іграшки, кінопроектори.

"Ворог краде в українських дітей дитинство. Виганяє їх з дитячих майданчиків у сірі похмурі підвали. Наше завдання – протистояти цьому всіма можливими способами. І облаштування комфортних укриттів – один з таких способів", – пояснив народний депутат.

Він додав, що ідея його благодійного проєкту полягає ще й в тому, щоб забезпечити безперервний навчальний процес дітям усієї України. Незалежно від того, мешкають вони у відносно спокійному Львові, чи у прифронтовому Запоріжжі. "Укриття – не підвал, щоб перечекати небезпеку. А таке ж комфортне приміщення, як шкільні кабінети чи їдальня. Це – нова філософія", — зазначив Андрій Богданец.

Втім, зайвого на кшталт барабанів або сковорідок за 700 тис. грн в відремонтованих укриттях не буде. "Ми з командою ретельно перевіряємо кожну платіжку, "виловлюючи" невиправдано дорогу плитку та інші сумнівні витрати", — підкреслив він.

У всіх укриттях вже розпочалися роботи. І вони йдуть 24/7. Ремонт сховищ у рамках Freedom Space планується завершити до початку нового навчального року. А після війни укриття слугуватимуть звичайними шкільними приміщеннями для навчання або розваг.